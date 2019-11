Mika Vehkala, director técnico de Remedy, ha explicado en una reciente entrevista que el SSD de PS5 podría no reducir de manera significativa los tiempos de carga de dicha consola, una afirmación que tiene una explicación tan sencilla como interesante.

Sé lo que estáis pensando, que Mark Cerny ha sido claro sobre este tema y que mostraron Spider-Man de PS4 funcionando en una PS5 para demostrar que el SSD hacía milagros, ya que podía eliminar por completo los tiempos de carga, pero se nos escapó un detalle importante y tan evidente que casi me duele no haberme dado cuenta antes: es un juego de PS4, no de PS5.

No es una simple obviedad redundante, es un matiz muy importante. Los juegos de PS4 utilizan una determinada cantidad de datos y texturas, es decir, representan una carga de trabajo específica acorde al potencial de la generación actual, pero con PS5 habrá un salto importante que implicará que los juegos consumirán más datos. Esto se puede ver agravado por una tendencia a ofrecer una optimización muy pobre, algo que resulta curioso viniendo de Remedy, solo hay que ver lo mal optimizados que suelen llegar sus juegos, especialmente Control, que en PS4 y Xbox One tenía caídas a 11 FPS.

Polémicas a un lado lo cierto es que Mika tiene razón, esto podría ser un problema y afectaría de forma notable al rendimiento del SSD y a los tiempos de carga de PS5. Para reforzar su teoría ha realizado una analogía bien planteada, el aumento de potencia CPU y GPU de dicha consola y el tema de los fotogramas por segundo.

Es verdad que con el hardware de PS5 sería posible aumentar enormemente la resolución y los FPS de los juegos actuales, pero si añades una complejidad mayor y elevas la calidad gráfica el hardware tiene que hacer frente a unas exigencias mucho mayores, lo que reduce los FPS que puedes conseguir.

Tiene sentido, y teniendo en cuenta que las grandes jugadoras del sector, Sony y Microsoft, son propensas a exagerar las prestaciones de sus consolas no nos extrañaría nada que las consolas de nueva generación caben incumpliendo la mayoría de las expectativas que han generado.