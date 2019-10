Es un hecho, tanto PS5 como Xbox Scarlett van a contar con un SSD, pero no será una unidad cualquiera, será una variante de alto rendimiento que servirá de apoyo a al sistema. No, esta información no proviene de un rumor ni es una intuición, es un dato que fue confirmado cuando se anunció el uso de dicha solución en las consolas de nueva generación y que, ciertamente, ha generado una enorme expectación.

Hemos leído cosas como que el SSD que utilizarán PS5 y Xbox Scarlett ayudará a reducir los tiempos de carga a menos de un segundo, y también que dicha unidad de almacenamiento permitirá crear mundos mucho más ricos y complejos. Sobre lo primero ya mostré mi escepticismo cuando publicamos nuestro artículo dedicado a cinco mitos asociados a PS5 que ya deberíamos tener superados, sobre el segundo debo decir que soy un poco más receptivo.

Los desarrolladores no van a tener entre manos nada que no se encuentre ya disponible en PC. Llevamos años con unidades SSD disponibles, de hecho su precio ha bajado tanto que prácticamente se han convertido en el «estándar» de cualquiera que quiera montar un equipo para jugar. Sin embargo, hay que recordar que los desarrollos de juegos se centran en consolas, parten de la base del hardware que utilizan tanto PS4 como Xbox One, y ninguna de ellas viene con un SSD por defecto.

Sé lo que estáis pensado, ¿a dónde quieres llegar Isidro? Pues muy sencillo, quiero decir que el hecho de incluir un SSD por defecto en las consolas de nueva generación empujará a los desarrolladores a aprovecharlo de una manera que no habíamos visto hasta ahora. Ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, el hardware y la potencia no sirven de nada si los desarrolladores no saben (o no quieren) aprovecharlos.

Actualmente contar con un SSD ayuda a reducir de forma drástica los tiempos de carga y mejora, en ciertos juegos, las transiciones entre zonas, reduce los problemas de «popping» asociados a títulos de tipo «sandbox» (mundo abierto), mejora la carga de texturas y puede tener efectos positivos en el rendimiento en general al eliminar los problemas se se producen en algunos casos por el «rascado» continuado de los discos duros, pero el «milagro» que venden los desarrolladores con la inclusión del SSD en PS5 y Xbox Scarlett va mucho más allá de todo eso, hablan de utilizar dicha unidad como una segunda memoria «RAM» más lenta que permitiría, en teoría, crear mundos más complejos.

Sobre ese tema ya hablamos recientemente y sí, PS5 y Xbox Scarlett permitirán crear mundos y juegos más complejos en general, pero no será exclusivamente por la utilización del SSD, también influirán el nuevo procesador y la mayor cantidad de RAM disponible.