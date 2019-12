Resident Evil 3 Remake confirmado, primeras imágenes

Llevábamos varios meses con rumores que apuntaban claramente a Resident Evil 3 Remake, un proyecto que Capcom ya tiene en un estado bastante avanzado y que utilizará el motor gráfico RE Engine, y hoy por fin hemos podido confirmarlo claramente.

Las imágenes que acompañamos han aparecido en la base de datos de PlayStation Network, lo que significa que han sido subidas a la PlayStation Store, aunque todavía no se han activado y por tanto no tienen visibilidad pública. Hablan por sí mismas y confirman, como dijimos, que Resident Evil 3 Remake es muy real.

No tenemos detalles concretos sobre el juego y tampoco una fecha exacta de lanzamiento, pero está claro que Capcom va a seguir el enfoque que hemos visto en Resident Evil 2 Remake. Esto quiere decir que el nivel de calidad gráfica de Resident Evil 3 Remake va a ser igual o quizá un poco superior al de aquel, que mantendrá la historia, los personajes y la mayoría de las localizaciones del título original que debutó en PS1 a finales de los noventa y que introducirá, casi con total seguridad, nuevos puzles y nuevos modos de juego.

Debo decir que el rediseño que ha recibido Nemesis es muy acertado, y lo mismo ocurre con Carlos Oliveira y con Jill Valentine, aunque habrá que esperar a ver su integración en el juego para sacar conclusiones. Los nuevos diseños de Leon Kennedy y Claire Redfield utilizados Resident Evil 2 Remake generaron una cierta polémica, incluso a pesar de que en el fondo eran también bastante acertados, así que podemos dar por hecho que ocurrirá lo mismo con Resident Evil 3 Remake, al fin y al cabo es imposible satisfacer a todo el mundo.

Si todo va según lo previsto la presentación de Resident Evil 3 Remake se producirá aprovechando el escenario de los The Game Awards 2019. No tenemos información sobre los requisitos mínimos y recomendados que tendrá, pero si fuiste capaz de mover Resident Evil 2 Remake no deberías tener problemas para hacer lo propio con esta nueva entrega, ya que ambas utilizan el mismo motor gráfico y la misma tecnología base.

El lanzamiento de Resident Evil 3 Remake se producirá en Xbox One, PS4 y PC. Aquellos que utilicen una PS4 Pro o una Xbox One X podrán jugarlo con una resolución mayor. No esperamos una versión para Nintendo Switch, ya que la consola de la gran N no tiene potencia suficiente para mover el RE Engine.

Más información: GameStat.