The Escapists y The Wolf Among Us se unen a los juegos gratis de Epic

Cada vez falta menos para abandonar este 2019 y el comenzar el cambio de decena, pero Epic sigue endulzándonos la despedida con la llegada de dos nuevos y galardonados juegos gratis: The Escapsts y The Wolf Among Us.

Ambos juegos estará disponibles de forma totalmente gratuita en exclsuiva a través la Epic Games Store, por lo que para canjearlos deberemos iniciar sesión en la tienda web de Epic, y completar el proceso de compra de ambos (The Escapsts y The Wolf Among Us) mientras permanezcan rebajados.

También podremos añadirlos directamente a nuestra biblioteca de juegos desde el propio launcher de escritorio de Epic, donde podremos localizarlos de forma más rápida a través de un pequeño anuncio en la parte superior del menú principal.

Por último, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, sólo podremos conseguirlos de forma gratuita durante una semana, por lo que tendremos una fecha tope para reclamarlos hasta el próximo jueves 19 de diciembre a las 17:00.

The Escapists

Una de las grandes obras que nos demostró que Team17 puede ofrecernos mucho más allá de sus famosos gusanos. Y es que este juego de estrategia, gráficos y jugabilidad retro nos ofrece una profunda historia centrada en el día a día dentro de una prisión, y millones de posibilidades para lograr nuestro objetivo, la fuga perfecta.

Requisitos mínimos The Escapists

Sistema operativo: Windows XP

Windows XP Procesador: Cualquier procesador de doble núcleo a 2,4 GHz



Cualquier procesador de doble núcleo a 2,4 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce 800 o ATI Radeon HD 4800 Series

Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce 800 o ATI Radeon HD 4800 Series Almacenamiento: 2 GB de espacio libre en disco

2 GB de espacio libre en disco Audio: Tarjeta de sondo compatible con Windows



The Wolf Among Us

A medio camino entre la aventura gráfica y la novela negra, este juego nos presenta un potente thriller oscuro y violento para adultos basado en los galardonados cómics de Fables, creados en conjunto por DC Comics y Vertigo.

Requisitos mínimos Jotun Valhalla Edition

Sistema operativo: Windows XP Service Pack 3

Windows XP Service Pack 3 Procesador: Intel Core 2 Duo (2,3 GHz) o equivalente



Intel Core 2 Duo (2,3 GHz) o equivalente Memoria: 3 GB de RAM

3 GB de RAM GPU: Cualquier tarjeta gráfica ATI o NVIDIA con 512 MB de VRAM

Cualquier tarjeta gráfica ATI o NVIDIA con 512 MB de VRAM Almacenamiento: 2 GB de espacio libre en disco

2 GB de espacio libre en disco Audio : Tarjeta de sondo compatible con DirectX

: Tarjeta de sondo compatible con DirectX DirectX: Versión 9.0c