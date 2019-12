Nuestros lectores hablan: ¿cuál ha sido la peor tarjeta gráfica de 2019?

No hay duda de que este ha sido un año muy movido para el mundillo tecnológico. Hemos visto el lanzamiento de grandes productos y de componentes muy atractivos, pero también nos hemos llevado algunas decepciones importantes, una realidad que nos ha animado a dar forma a este artículo de opinión donde queremos que nos digáis cuál ha sido, para vosotros, la peor tarjeta gráfica de 2019.

Ya sé, es una elección complicada y puede que hasta polémica, pero la verdad es que no nos faltan candidatas. Como siempre empiezo mojándome yo primero. Dudo entre dos grandes opciones, la GTX de NVIDIA y la RX 5500 XT de AMD, dos modelos que comparten todos los puntos negativos que me llevarían a considerar una tarjeta gráfica como la peor de 2019, y que se resumen en una idea muy sencilla y fácil de entender: ofrecen un valor precio-prestaciones verdaderamente pésimo.

Me resulta muy difícil inclinarme por una de las dos. La GTX 1650 llegó al mercado ofreciendo un rendimiento inferior al de la RX 570, una tarjeta gráfica que lleva con nosotros desde 2017, y encima su precio era mucho mayor, aunque al menos podemos decir a su favor que tenía un funcionamiento mucho más eficiente y que no necesitaba un conector de alimentación adicional.

En cuanto a la RX 5500 XT es una tarjeta gráfica que directamente no tiene sentido. La versión de 4 GB cuesta unos 190 euros, un precio absurdo ya que rinde casi lo mismo que una RX 580 de 4 GB, cuyo precio es de 135 euros. En términos de eficiencia ofrece un valor superior, pero requiere un conector de alimentación adicional de 8 pines y tiene picos de consumo muy elevados.

Haciendo una ponderación de todos los argumentos que he expuesto creo que la GTX 1650 tiene, dentro de todo lo malo, un punto a su favor, y es que al menos tenía sentido como solución de bajo consumo para equipos con fuentes de alimentación muy flojas, o con un espacio muy reducido. La Radeon RX 5500 XT por contra, no hay por donde cogerla, teniendo la Radeon RX 580 de 4 GB pro 135 euros directamente no tiene razón de ser, está «muerta» desde el lanzamiento.

Mi elección está clara, la Radeon RX 5500 XT es la peor tarjeta gráfica de 2019. Ahora os paso la pelota a vosotros: ¿cuál creéis que ha sido la peor tarjeta gráfica de 2019? Nos leemos en los comentarios.