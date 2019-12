CD Projekt RED no tiene razones para dejarse comprar por Microsoft

Durante las últimas semanas han aparecido varios rumores que apuntaban a la posible compra de CD Projekt RED por parte de Microsoft, una operación que, la verdad sea dicha, tenía mucho sentido. La compañía de Redmond necesita exclusivas importantes para imponerse a Sony en la guerra de las consolas de próxima generación, y hacerse con el estudio polaco sería todo un golpe de autoridad en ese sentido.

¿Creéis que exageramos? Os recuerdo que CD Projekt RED es responsable del aclamado The Witcher III y del esperado Cyberpunk 2077, un juego este último que llegará como título intergeneracional en abril de 2020. No solo promete subir el listón en términos de calidad gráfica, sino que además estará preparado para trabajar con trazado de rayos acelerado por hardware en las RTX serie 20 de NVIDIA. Sí, esto nos hace pensar que es muy probable que acabemos viendo una versión con trazado de rayos para PS5 y Xbox Series X a finales de 2020.

Por otro lado es importante tener en cuenta que Microsoft no ha dudado en tirar de talonario para hacerse con estudios importantes. Entre sus últimas adquisiciones se encuentran nombres como inExile, Obsidian y Ninja Theory, así que no sería una locura pensar en un intento de comprar CD Projekt RED, sobre todo teniendo en cuenta el valor que tienen sus franquicias.

Sin embargo, lo más importante de todo esto gira en torno a una simple pregunta: ¿tiene CD Projekt RED razones para aceptar una propuesta de compra por parte de Microsoft? La respuesta es un no rotundo, y vamos a ver por qué:

CD Projekt RED tiene una independencia económica total, sus cuentas están saneadas y sus últimos juegos triple A han sido todo un éxito. The Witcher III, que llegó al mercado en 2015, se sigue vendiendo de maravilla. El estudio polaco tiene su propia plataforma de distribución de contenidos en formato digital, Good Old Games. No es tan grande como Steam, pero es una de las tiendas online más queridas y mejor valoradas. Con Cyberpunk 2077 tiene en su mano la posibilidad de reforzar su posición y de consolidarse como uno de los estudios más importantes del mundo de los videojuegos.

En resumen, Microsoft no tiene nada interesante que ofrecer a CD Projekt RED más allá del dinero, y el estudio polaco no solo no se encuentra en situación de necesidad, sino que su futuro pinta brillante gracias a Cyberpunk 2077 y a Good Old Games.

La compañía puede seguir creciendo por sus propios medios, sin tener que depender de terceros. Sus ingresos y los más de 82 millones de dólares que llevan invertidos en el desarrollo de Cyberpunk 2077 dejan constancia de ello.