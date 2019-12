Google Play Películas quiere ser tu gestor universal de ‘streaming’ de vídeo

Como cada sábado, acabamos de publicar una nueva edición de Novedades VOD, nuestra sección de lanzamientos por streaming en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y similares. Es la forma que tenemos de facilitaros seguir las novedades que se estrenan cada semana en los principales sitios de vídeo bajo demanda. Pero si en lugar de conocer lo que ha salido nuevo quieres buscar cosas que te apetezcan y usas más de un servicio, ¿cómo lo haces?

Buscando en todos los que uses, sería la respuesta más común, lo cual es un una pesadez que Google tiene la intención de simplificar con Play Películas una de esas aplicaciones Play de Google que viene preinstalada en la mayoría de teléfonos inteligentes con Android sin la posibilidad de desinstalarla completamente y que casi nadie utiliza. O quizás si; no se sabe porque Google no da cifras, pero su eco es más bien mínimo.

Play Juegos, por ejemplo, sirve para tener un perfil de usuario con estadísticas y almacenar el avance de ciertos juegos; y Play Música, además de funcionar cual Spotify -suscripción mediante- hace las veces de reproductor de música y –de momento– streamer gratuito de la colección musical propia. Play Películas, como Play Libros, funcionan a modo de interfaz dedicada de los contenidos que se compran o alquilan a través de Google Play Store.

Sin embargo, parece que Play Películas aspira a algo más que a molestar. Según cuentan en Android Police, la aplicación ha comenzado a integrarse con Netflix y Disney+, de manera que es posible gestionar ambos catálogos desde una misma aplicación cual metabuscador potenciado. Esta nueva función solo está disponible por ahora para los usuarios de Estados Unidos, pero es probable que acabe extendiéndose al resto de usuarios de Google.

En esencia y quizás no lo sabías, Play Películas permite buscar en varios servicios más allá de Play Store incluyendo Netflix, HBO, Amazon Prime Video y un largo etcétera, así como ofrece la opción de «añadir a la lista de películas pendientes» todo lo que van sacando. Es una forma de unificar todo lo que te interesa ver en un solo sitio. Pero hasta ahí. No obstante, Google está ampliando dicha integración.

La novedad es que Play Películas ya permite lanzar las películas desde la misma aplicación, aunque se reproducirán siempre en la aplicación oficial del servicio que se desee utilizar, la cual deberá estar instalada en el móvil y tendrán que haberse dado los permisos oportunos. El soporte comienza por Netflix y Disney+, pero seguramente se extenderá a otros.