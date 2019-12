Se han hecho de rogar pero ya están aquí. AMD ha lanzado oficialmente las Radeon RX 5500 XT, una versión de las Radeon RX 5500 para el sector OEM que anunciaron hace ya unas cuantas semanas. Las diferencias entre ambas tarjetas gráficas son tan mínimas que se limitan a las frecuencias máximas que la primera puede alcanzar en modo turbo.

Antes de entrar a ver el rendimiento que ofrece la Radeon RX 5500 XT vamos a repasar sus especificaciones clave. En términos de arquitectura la Radeon RX 5500 XT representa un salto importante frente a las Radeon RX serie 500, ya que está fabricada en proceso de 7 nm y utiliza la arquitectura RDNA, sucesora de Vega y de Polaris.

El cambio de arquitectura se traduce en un importante aumento del IPC (alrededor de un 25%) y también en un funcionamiento más eficiente. Una tarjeta gráfica basada en RDNA debe rendir más que una basada en Polaris o Vega que tenga la misma cantidad de unidades de computación y las mismas frecuencias de trabajo, y lo hará consumiendo menos energía.

Esos son los dos valores base que trae esta nueva arquitectura, y se reflejan claramente en la Radeon RX 5500 XT. El corazón de esta tarjeta gráfica es un núcleo Navi 14 configurado de la siguiente manera:

1.408 shaders activos de 1.536.

88 unidades de texturizado activas de 96.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB-8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

La GPU funciona a 1.607 MHz-1.717 MHz, modo normal y turbo.

Tiene un TDP de 130 vatios y necesita un conector de alimentación de 8 pines.

Precio: 169 dólares la versión de 4 GB y 199 dólares la de 8 GB. En España ronda los 218 euros.

Rendimiento de las Radeon RX 5500 XT

Ya conocemos las características más importantes de las nuevas tarjetas gráficas de AMD, ¿pero qué rendimiento son capaces de ofrecer? Viendo el precio que tienen en España está claro que deberían superar sin problemas a la Radeon RX 580 para convertirse en una opción realmente interesante, pero como vamos ver lamentablemente no es así.

Las Radeon RX 5500 XT quedan al mismo nivel que la Radeon RX 580, una tarjeta gráfica que se puede comprar por unos 135 euros. El problema es claro, AMD ha lanzado una tarjeta gráfica que cuesta 218 euros pero que rinde al mismo nivel que la RX 580, que cuesta 135 euros. Su valor precio-prestaciones es, por tanto, muy malo, tanto que es una opción que ahora mismo no debemos tener ni siquiera en cuenta.

¿Quieres actualizar tu equipo o montar un PC nuevo para jugar en 1080p por poco dinero? Hazte con una Radeon RX 580 de 4 GB sin dudarlo. Por si alguien tiene dudas acompaño algunos resultados curiosos que ilustran mejor la realidad de la Radeon RX 5500 XT. Dicha tarjeta gráfica llega a rendir peor que una Radeon RX 570 de 4 GB en algunos juegos, como Wolfenstein II: The New Colossus. En dicho juego la versión de 8 GB rinde solo un poco más una Radeon RX 580 de 8 GB, un modelo que podemos comprar por 159,90 euros.

En términos de consumo vemos que son más eficientes que las Radeon RX 570 y RX 580. No esperábamos menos, al fin y al cabo están fabricadas en proceso de 7 nm y utilizan una arquitectura totalmente nueva, pero en los picos máximos las diferencias se reducen considerablemente. Por último tenemos las temperaturas de trabajo, y como cabía esperar los valores que registran las Radeon RX 5500 XT son buenos (unos 66 grados con overclock).

AMD ha errado el tiro con los precios

Las Radeon RX 5500 XT representan una mejora mínima en términos de rendimiento frente a la gama media actual de la propia AMD. Su mayor baza está en el consumo y las temperaturas de trabajo, pero el alto precio de venta hace que ahora mismo sean una mala opción.

No puedo recomendar una tarjeta gráfica que rinde casi al mismo nivel que una lanzada hace tres años y que cuesta 83 euros más a cambio de un consumo menor y unas temperaturas un poco más frescas, sobre todo cuando nos movemos en la franja más baja de la gama media.

AMD tiene dos opciones para mejorar el atractivo de su nueva gama de tarjetas gráficas: mejorar el rendimiento de forma significativa tirando de optimizaciones masivas a nivel de drivers, cosa que me parece poco probable, o bajar los precios a niveles más razonables (sin duda la opción más rápida, simple y efectiva).

Me permito hacer un apunte antes de terminar, por si no ha quedado lo bastante claro. La Radeon RX 5500 XT no es una mala tarjeta gráfica, su rendimiento en 1080p es muy bueno y da la talla en 1440p, el problema está en el precio de venta, que resulta totalmente desproporcionado para lo que ofrece.

Gráficas de rendimiento cortesía de TechPowerUP!