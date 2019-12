Esto es lo que sabemos de los procesadores Intel Comet Lake S para el escritorio

Intel seguirá utilizando el proceso de fabricación de 14nm++ en la décima generación de sus procesadores Intel Core para escritorio (Comet Lake S), que además será otra reutilización de la microarquitectura Skylake tras la aparición de Kaby Lake, Coffee Lake y su versión Refresh y Whiskey Lake.

De momento no se conocen las frecuencias a las que trabajará el que se supone será el procesador más potente de la generación Comet Lake para escritorio, el Core i9-10900K, hasta el extremo de que no se sabe si Intel lanzará una versión K. Pero sí se conoce que la versión estándar de dicho procesador (Core i9-10900) tendrá 10 núcleos, 20 hilos y trabajará a una frecuencia en modo de turbo de 5,1GHz con un TDP de 65 vatios. Por otro lado, no es descartable que la compañía con sede en Santa Clara reviva las series F, KF, K y/o KS para competir con más armas a nivel comercial frente a los Ryzen 3000.

Como es habitual en Intel desde la aparición de los procesadores Core, cada generación conlleva el cambio de socket en la placa base, y Comet Lake S aquí no será un excepción. La compañía está presentando las placas base de la serie 400 equipadas con el socket LGA1200, que será el compatible con Comet Lake S. Sin embargo, se rumorea que las soluciones de disipación para el socket LGA1151 podrían ser compatibles con el LGA1200, aunque es importante tener en cuenta el consumo energético del procesador que irá colocado con el segundo para comprobar si el sistema de disipación utilizado es suficiente.

Además del Core i9-10900, otros procesadores Comet Lake S que saldrán al mercado son el Core i5-10600 y el Core i3-10300. En ambos casos se espera que funcionen a frecuencias en modo turbo de entre 4,2 y 4,5 gigahercios y que no existan variantes K. Tampoco se sabe si contarán con Hyper-Threading, pero viendo la competencia que está metiendo AMD posiblemente a Intel le convenga introducir dicho soporte. También es posible que exista un procesador Intel Core i5-10400 que incluiría 6 núcleos, 12 hilos (tiene Hyper-Threading), una frecuencia base de 3.300MHz y una frecuencia turbo de 4.486MHz.

Os dejamos con dos tablas comparativas. La primera muestra el presunto Intel Core i9-10900 comparado con otros procesadores tope gama de generaciones anteriores de la misma compañía, mientras la segunda se muestran todos los posibles procesadores Comet Lake S que existen o podrían existir, estén confirmados o no.