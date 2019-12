Samsung tiene listas las pantallas de los Galaxy S11 y Galaxy Fold 2

Samsung está actualmente centrada en los smartphones de la generación Galaxy S11 y en el presunto Galaxy Fold 2, su próximo smartphone plegable que destacará por utilizar un disposición tipo concha (similar al del Moto Razr) para disminuir el tamaño del dispositivo y abaratar costes.

Sobre el presunto Galaxy Fold 2 publicamos una serie de fotografías filtradas que aparentemente eran de este futuro smarpthone plegable de Samsung, en las que se podía un diseño Inifity-O y una interfaz gráfica de usuario similar a la de Samsung One, con una cámara frontal que se ubica en una muesca en la parte superior central de la pantalla. Ahora, de la mano de WccFetch, nos hacemos eco de nuevas filtraciones de que este dispositivo podría utilizar un cristal ultrafino como cubierta de la pantalla en lugar de plástico para así ser más resistente. Esto tendría sentido si se tiene en cuenta que Samsung ha movido ficha en los últimos tiempos para garantizarse el suministro de este material.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) 24 de diciembre de 2019