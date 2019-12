Samsung prevé un enorme salto y cambia el Galaxy S11 a Galaxy S20

Con el final de 2019, también nos llega el final de toda una década y toda una generación. Pero más allá de «milenials y centenials», estamos hablando del enorme salto que estamos viendo a nivel tecnológico, resaltado por las propias empresas y los cambios de nomenclatura de sus productos como los nuevos iPhone, la nueva Xbox, o el más reciente renombrado Galaxy S20.

Y es que parece que el próximo tope de gama de Samsung podría no llegar bajo el nombre de Galaxy 11, sino que aprovecharía el juego de número que le presenta el 2020 para remarcar un nuevo e importante salto generacional.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019