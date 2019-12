PlayStation 5 no usará tecnología basada en hardware de AMD para el trazado de rayos

Tanto Sony como Microsoft van a repetir con la utilización de tecnología AMD para sus consolas next gen, PlayStation 5 y Xbox Series X, sin embargo y a pesar de que los precedentes invitan a pensar que será así, la inclusión del soporte de trazado de rayos sigue estando en el aire, o por lo menos la forma en que llegará.

La potencia de PlayStation 5 a nivel de gráficos es algo que genera tanta expectación como rumores. Aparte de eso, la cuestión del trazado de rayos resulta de interés, ya que su expansión en las consolas podría arrastrar al PC, a pesar de que en la actualidad las GPU que soportan dicha tecnología están lejos de marcar tendencia en términos comerciales.

Las informaciones publicadas por diversos filtradores invitan a pensar que, de confirmarse, PlayStation 5 no utilizaría tecnología de hardware de AMD para el trazado de rayos y el sombreado de tasa variable debido a la utilización de una GPU Navi 10.

