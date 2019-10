Es oficial, Sony ha confirmado que su consola de próxima generación se llamará PlayStation 5, cuyas siglas son PS5. Sé lo que estáis pensando, que no es una sorpresa, pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos de consolas y de nomenclaturas nunca hay nada seguro. Por ejemplo, Microsoft podría haber llamado Xbox Two a Xbox 360, era lo más «sensato», y también se especuló con una Xbox 720 que, al final, acabó siendo Xbox One.

Wired ha tenido la oportunidad de hablar con el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, y con miembros clave del equipo que está al frente de PlayStation 5, y gracias a este particular encuentro ha conseguido una buena dosis de información que aclara muchas de las dudas que teníamos sobre la consola de próxima generación de la compañía japonesa, cuyo lanzamiento se producirá en las navidades de 2020. Sí, es una fecha oficial y definitiva, así que ya puedes empezar a «llenar el cerdito» si estás pensando en hacerte con ella (no tenemos precio oficial, pero debría rondar los 500 euros).

Hay muchas cosas interesantes que contar, así que vamos a verlo con calma para que todo quede claro. Como siempre, si tenéis alguna duda os recuerdo que podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverlas.

PlayStation 5 tendrá hardware para acelerar trazado de rayos

Ha sido una de las grandes incógnitas. En su momento pudimos confirmar que Xbox Scarlett, la consola de próxima generación de Microsoft y rival directo de PlayStation 5, contará con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos. No tenemos detalles a nivel técnico, pero sabemos que utilizará una GPU Radeon de AMD, así que podemos dar casi por sentado que la misma estará basada en la arquitectura RDNA de segunda generación, ya que la de primera generación, utilizada en las Radeon RX serie 5700 y RX 5500, no cuenta con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Teníamos claro que Sony no iba a permitir que PlayStation 5 quedase por detrás de Xbox Scarlett a nivel técnico. Es comprensible, ya vimos lo mal que le salió a Microsoft la jugada con Xbox One, una consola que está por detrás de PS4 a nivel de potencia bruta, una situación que podría repetirse a la inversa si la compañía nipona no tiene un especial cuidado en las especificaciones de su nueva consola, y hoy hemos podido confirmar que, efectivamente, esta contará con núcleos gráficos dedicados para acelerar el trazado de rayos.

Ha sido Mark Cerny quien ha confirmado esta información, y como no podía ser de otra forma también ha dado detalles sobre el tema del salto al SSD. En esta ocasión no se ha centrado en hablar del clásico tema de los tiempos de carga ni de la posibilidad de crear juegos más complejos, sino que ha hecho hincapié en la importancia que tendrá a la hora de reducir los datos duplicados en juegos. Os lo explico de una manera sencilla, utilizar un disco duro lento (5.400 RPM) en una consola obligaba a los desarrolladores a introducir datos duplicados para crear bloques de datos continuados que facilitaran las operaciones de lectura en dicho tipo de unidad de almacenamiento.

Repetir bloques de datos reduce los tiempos de carga y permite que el disco duro pueda leerlos de forma continuada haciendo que, en general, el rendimiento mejore, pero tiene, como contrapartida, un incremento del espacio ocupado. Pues bien, gracias al uso del SSD esto será cosa del pasado en PlayStation 5, así que podemos esperar que los juegos acaben ocupando un espacio «similar» al que hemos visto en la generación actual, de hecho la consola utilizará discos Blu-ray de 100 GB.

Sí, tendremos que seguir instalando los juegos, pero Cerny ha confirmado que darán más opciones a los usuarios. Por ejemplo, si solo queremos jugar la campaña de un título concreto tendremos la posibilidad de instalarla por separado y dejar el multijugador para otra ocasión, y a la inversa. Dividir los juegos en partes instalables es todo un acierto, y se hará lo mismo a la inversa, es decir, podremos desinstalarlos por partes también.

Mejoras a nivel de interfaz y en el mando de control

Ya tenemos una visión bastante clara de lo que ofrecerá PlayStation 5 a nivel de potencia, incluso a pesar de las «lagunas» que todavía tenemos pendientes de resolver, como la cantidad de memoria unificada disponible y el tamaño de la unidad de almacenamiento, pero Sony ha puesto además un cuidado especial en mejorar otros aspectos como la interfaz de usuario y el mando de control que vendrá con la consola, cuyo nombre debería ser, por «lógica», DualShock 5.

Empezamos con la interfaz. Mark Cerny ha sido esquivo a la hora de hablar de la supuesta inclusión de un asistente potenciado por inteligencia artificial en PlayStation 5, pero ha dicho que «hablarán sobre ello en otra ocasión», así que todo parece indicar que desde luego algo se traen entre manos. Lo que sí que confirmó fue la introducción de modificaciones que permitan a los jugadores ver qué pueden hacer en un juego sin tener que iniciarlo. Lo entenderemos mejor con un ejemplo, imagina que enciendes tu consola y estás dudando entre echar una partida a un juego «A» o un juego «B», quieres ver exactamente qué puedes hacer en cada uno de ellos y por dónde te quedaste, pero te da pereza tener que cargar ambos.

Pues bien, con PlayStation 5 ese problema será cosa del pasado. Desde la interfaz de la consola podremos ver los juegos que tenemos pendientes, por dónde nos hemos quedado y qué actividades podríamos hacer en un momento concreto sin tener que iniciarlos. Me parece una buena opción, en más de una ocasión he cargado un juego para darme cuenta de que tengo que hacer una misión larga o frustrante y lo he acabado quitando para ponerme a otra cosa.

Toca ahora hablar del mando. Está confirmada la inclusión de respuesta háptica, lo que permitirá mejorar los efectos generados para transmitir sensaciones concretas en determinados juegos yendo más allá de una simple vibración. Por ejemplo, al pasar por una zona arenosa tendremos una sensación personalizada que encajará con esa situación, y que será totalmente distinta a la respuesta que tendremos cuando nuestro personaje se encuentre en una superficie helada.

Ese realismo al recrear efectos concretos mediante respuesta háptica estará apoyado en unos gatillos (L2 y R2) con resistencia programable, lo que mejorará las sensaciones que tendremos al realizar determinadas acciones. Por ejemplo, al disparar con un arco deberíamos notar una respuesta más suave que la que tendríamos al disparar una escopeta. Ahí es donde quiere llegar Sony con estos cambios, a ofrecer unas sensaciones más realistas que mejoren la inmersión en el juego.

Por último Cerny confirmó también la presencia de un altavoz y micrófonos mejorados, y la inclusión de un conector USB Type-C en el nuevo DualShock 5. No tenemos detalles sobre su diseño final ni conocemos sus medidas ni sus dimensiones, pero cabe esperar que, por todos los cambios que traerá, acabe siendo un poco más grande y pesado que el modelo que utiliza actualmente la consola PS4.

Notas finales

PlayStation 5 ha sido presentada por algunos medios como una consola 8K, pero es una idea basada en comentarios de Sony que fueron sacados de contexto con el único objetivo de generar una falsa expectación. Por sus especificaciones técnicas podemos decir sin miedo a equivocarnos que va a ser un sistema para jugar en 4K con 60 FPS estables.

Además de las mejoras a nivel técnico, centradas tanto en el aumento de la resolución como en la fluidez y la inclusión del trazado de rayos, el usuario también disfrutará de una experiencia de uso superior, gracias a la utilización de una unidad SSD que reducirá los tiempos de carga, a la nueva interfaz del sistema y al nuevo mando de control, que ofrecerá una respuesta más realista y permitirá una inmersión «sin precedentes».

Si ponemos todo esto en conjunto no hay duda, PlayStation 5 tiene muy buena pinta. Habrá que esperar a ver las especificaciones exactas y el precio de venta, pero tengo claro que si acaba rondando los 500 euros igual le doy una oportunidad desde el primer día. Y vosotros, ¿qué pensáis?

Añadimos una serie de renders, cortesía de LetsGoDigital, que acabamos de recibir por correo electrónico. En ellos podéis ver el aspecto que podría tener PlayStation 5 si Sony mantiene el diseño utilizado en los kits de desarrollo.