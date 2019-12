Nuestros lectores hablan: ¿cuál ha sido el peor juego de 2019?

Estamos a solo unos días de terminar el año y podemos decir sin ningún tipo de duda que 2019 nos ha dejado algunos de los mejores juegos de la generación actual, aunque por desgracia también nos ha dejado algunos de los peores. Las decepciones han sido tan grandes que, francamente, cuesta elegir solo un título y «premiarlo» con el galardón de peor juego de 2019, pero tras un largo proceso de descarte he podido dar con mi «ganador».

Tenía muchas dudas, pero al final pude reconducirlas a dos juegos, Anthem y Crackdown 3. Sé lo que estáis pensando, que hay otros juegos menos conocidos que quizá hayan hecho más méritos para ser considerados como el peor juego de 2019, pero he querido centrarme en la repercusión mediática que generaron, en los recursos que tuvieron a su alcance, en el «hype» que crearon y en la enorme decepción que acabaron produciendo.

Creo que un juego que ha sido desarrollado como un triple A, con esa enorme cantidad de medios a su alcance y el apoyo que supone tener detrás a una publicadora importante tiene, por derecho propio, más «méritos» para ser considerado como lo peor de lo peor que un juego que apenas ha tenido presupuesto y que por las limitaciones que esto le impuso tuvo que hacer importantes sacrificios.

Partiendo de esa idea, y tras un largo proceso de descarte, me he quedado con esas dos opciones sobre la mesa, Anthem y Crackdown 3. El primero no cumplió las expectativas que generó, es un título repetitivo que cansa muy pronto y que, encima, no llegó nada bien optimizado a PC. La gran promesa de BioWare no estuvo a la altura, aunque al final ha recibido mejoras que lo han colocado en una posición «aceptable».

Con Crackdown 3 tenemos entre manos un desastre enorme, tanto que no me sorprendería que acabase siendo el final de la franquicia, aunque sea por un tiempo. Microsoft se dejó llevar y generó una gran expectación hablando de la unión entre Xbox One y la computación en la nube, y de cómo iban a ser capaces de ofrecer un apartado gráfico de primera junto a escenarios podríamos destruir por completo.

Obvia decir que no cumplieron su promesa, pero es que el resultado final fue un chasco enorme. Crackdown 3 no es divertido, no aporta nada a nivel técnico y en algunos momentos parece incluso inferior a Crackdown 2, un juego que, recordamos, fue lanzado en su momento para Xbox 360. Por todo ello merece ser, a mi juicio, el peor juego de 2019.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.