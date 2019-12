Se filtran nuevas imágenes reales de la PlayStation 5

Desde hace meses existen rumores y filtraciones sobre cómo será tanto por dentro como por fuera PlayStation 5, la consola next gen de Sony que podría ser la última de “formato tradicional” (aunque las consolas de videojuegos llevan generaciones siendo más bien PC “castrados”, perdiendo la inmediatez que tuvieron hasta principios de siglo).

El usuario de Twitter Alcoholikaust ha compartido una nueva imagen filtrada en la que se ven dos kits de desarrollo de PlayStation 5. Además de seguir la línea de lo mostrado en anteriores filtraciones, en esta ocasión también se pueden ver dos presuntos DualShock 5 (nombre provisional porque Sony todavía no lo ha revelado). Uno podría pensar que se trata de un controlador de PlayStation 4 con soporte de retrocompatibilidad, algo que no sería extraño ver si tenemos en cuenta que Microsoft ya ha anunciado esto para Xbox Scarlett, pero en el periférico de la imagen filtrada se puede apreciar una diferencia con respecto al controlador de la generación actual: la ausencia de la barra de luces.

El diseño del presunto DualShock 5 sigue aparentemente las líneas de una patente que se dio a conocer el pasado mes de noviembre. Los gatillos pueden resaltar menos en el diseño, pero eso no quiere decir que no sean más grandes, y podrían incorporar además características adaptativas ajustables por el usuario. Los sticks analógicos parecen haber sido ligeramente modificados, algo a lo que se suma la posible incorporación de un micrófono, si bien esto, obviamente, no se puede confirmar a través de una fotografía. Contará con retroalimentación háptica mucho más avanzada para proporcionar diferentes sensaciones dependiendo de la superficie en la que se encuentre el usuario mientras juega, tendrá altavoces mejorados y probablemente se recargue a través de USB Type-C. Todo esto podría redundar en un aumento del peso del controlador.

Todo parece indicar que el aspecto definitivo de PlayStation 5 está muy cerca de solidificarse si no lo está ya. Además de todas las peculiaridades del presunto DualShock 5 (recordamos que no tiene nombre oficial), la próxima consola de Sony apunta a tener un diseño futurista y bastante rompedor para empezar a conquistar a los potenciales clientes a través de los ojos, y es que si bien en la generación actual la compañía japonesa ha vencido con claridad a Microsoft, sobre todo gracias a su potente catálogo first party, el tropiezo de PlayStation 3 demostró que muchos están dispuestos a cambiar si no hace las cosas correctamente.

Veremos qué ofrecen de verdad PlayStation 5 y Xbox Scarlett una vez hayan sido lanzadas al mercado, pero de momento está más que confirmada la utilización de tecnología AMD en arquitectura x86_64, por lo que no sería de buen recibo que Sony y Microsoft negaran la retrocompatibilidad con PlayStation 4 y Xbox One cuando ambas generaciones usan en esencia la misma base tecnológica.

Con un precio estimado de unos 500 euros cuando salga al mercado, se espera que PlayStation 5 incluya lo siguiente: