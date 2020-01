Desde mediados de año han sido surgiendo rumores de que Ubisoft podría estar desarrollando una nueva entrega de Assassin’s Creed, una de sus sagas de videojuegos más exitosas, que podría ambientarse en la sociedad vikinga.

Los rumores en torno a la posibilidad de ver un Assassin’s Creed basado en la sociedad vikinga hizo que filtraran una serie de imágenes que luego se confirmaron falsas, lo que terminó enterrando, al menos de cara al público, las probabilidades de ver materializada dicha idea. Sin embargo, y a pesar de los pantallazos falsos, parecía que sí había algo de cierto en los rumores, ya que la versión alemana de Amazon ha filtrado accidentalmente el título de la próxima entrega de la saga de Ubisoft: Assassin’s Creed Ragnarok – Valhalla.

La información todavía no tiene ningún respaldo oficial, pero viendo de dónde procede el desliz, hay muchas posibilidades de ver en un futuro un Assassin’s Creed basado en la sociedad vikinga.

Ubisoft ha explotado la saga Assassin’s Creed para ambientarla en en distintas épocas y situaciones, abarcando la la Antigua Grecia (Odyssey), la Revolución Francesa (Unity), la Guerra de los Siete Años (Rogue) y la Edad Media (juego original). De confirmarme Ragnarok – Valhalla, que como mínimo se lanzaría en PlayStation 4 (aunque no es descartable que sea un juego intergeneracional disponible también para las consolas next gen y PC a través de Epic Games Store), la saga Assassin’s Creed se adentraría en un terreno que ha resultado un éxito en juegos como God of War.

Sin embargo, adaptarse a otra sociedad posiblemente no sea el principal reto al que se enfrentaría el presunto Assassin’s Creed Ragnarok – Valhalla, ya que en no pocas ocasiones las entregas de la saga han recibido fuertes críticas por los bugs presentes o la mala optimización, con casos en los que el rendimiento sobre GPU AMD es claramente inferior a las NVIDIA.