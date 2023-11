Assassin’s Creed Mirage ha estado mostrando publicidad emergente

Ubisoft se ha ganado a pulso el ser una de las empresas más odiadas de la industria de los videojuegos. Polémicas como su intento de retirar sus juegos de Steam incluso para aquellos que los habían comprado, el tema del cierre de las cuentas y su regreso a la plataforma de Valve para recuperar poco después la política de solo publicar en Epic Games Store con Assassin’s Creed Mirage han hecho que buena parte de la comunidad no le tenga mucho aprecio, y lejos de rectificar, la empresa de origen francés parece estar dispuesta a mantenerse en el ojo del huracán a toda costa.

La última polémica en la que se ha visto envuelta Ubisoft son anuncios emergentes vistos por jugadores de Assassin’s Creed Mirage, la última entrega de la saga de juegos de aventuras y sigilo. Los anuncios, que promocionaban entregas de la saga que estaban en rebaja por el Black Friday, fueron vistos por algunos jugadores durante el pasado 23 de noviembre, lo que obviamente derivó en las típicas quejas publicadas a través de redes sociales.

Después de que los anuncios emergentes que saltaban en Assassin’s Creed Mirage fueran denunciados en redes, Ubisoft reaccionó para desactivarlos y explicar que fueron el resultado de un error técnico. Entre las situaciones en las que los jugadores han visto la publicidad está la acción de cargar el mapa del juego, tal y como se puede ver en el siguiente tuit.

Il semble qu’Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS). Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s’affiche. Suffisant pour désinstaller ? 😅 pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

A pesar del desprecio que despierta Ubisoft en muchos, Assassin’s Creed Mirage ha demostrado que la saga sigue en buena forma con una recepción que a niveles generales ha sido positiva y buenos números a nivel de ventas. Además, las últimas actualizaciones han añadido el modo Nueva Partida Plus y permiten inhabilitar la aberración cromática, una característica que no es del gusto de todos.

Lo que ha pasado con Assassin’s Creed Mirage recuerda a lo que al menos hizo 2K Games con su conocido videojuego de baloncesto, NBA 2K, en el que introdujo anuncios no que no se podían omitir al menos en la versión 21. Encontrarse este tipo de contenidos en medio de una partida no es un plato de buen gusto, pero aquí se suma el hecho de que 2K no tiene competencia desde hace muchos años, más viendo el NBA Live de Electronic Arts no apunta a regresar.