Las GeForce RTX 3070 y RTX 3080 serán dos de las principales abanderadas de la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA, basadas en Ampere. Esta arquitectura será presentada en el marco de la GTC 2020, un evento que tendrá lugar a finales de marzo y que nos permitirá conocer las principales mejoras tanto en potencia bruta como en eficiencia, y también en materia de trazado de rayos.

Se ha especulado mucho sobre las posibles especificaciones de esta nueva generación gráfica, pero algunas supuestas filtraciones han entrado en un nivel que no tiene ningún sentido. Lo primero que debemos tener claro es que NVIDIA adapta su estrategia a la situación del mercado y a los movimientos de AMD, lo que significa que no debemos esperar que las GeForce RTX 3070 y RTX 3080, y en general toda la serie RTX 30, lleguen a un precio inferior comparadas con las RTX serie 20.

El precio de las GeForce RTX 30 será, como mínimo igual o ligeramente superior al que tuvieron las RTX serie 20 en su lanzamiento. Sin embargo, si AMD responde a tiempo con la esperada «Big Navi« y lanza una nueva generación de tarjetas gráficas verdaderamente competitivas bajo la arquitectura RDNA 2 puede que a NVIDIA no le quede más remedio que bajar precios.

Las GeForce RTX 3070 y RTX 3080 utilizarán los núcleos gráficos GA103 y GA104

Entrando en los detalles que nos dejan las últimas filtraciones, cortesía de Videocardz, vemos que la RTX 3080 está basada, supuestamente, en el núcleo gráfico GA103, un chip que supone un cambio importante, ya que hasta ahora NVIDIA había distribuido sus núcleos gráficos de la siguiente manera: serie 102 para tope de gama (la RTX 2080 Ti utiliza el TU102), serie 104 para gama alta (la RTX 2080 Super e inferiores utilizan el TU104) y serie 106 para gama media (la RTX 2060 utiliza el chip TU106).

La creación del núcleo gráfico serie 103 representa un movimiento interesante porque permitiría a NVIDIA diferenciar mejor los modelos que dan forma a su gama alta. Ese chip estaría reservado a la RTX 3080, ya que la RTX 3070 utilizará el núcleo GA104.

A nivel de especificaciones los números que vemos cuadran bastante bien con las estimaciones que os hemos dado en ocasiones anteriores, salvo por un detalle, la memoria gráfica. La RTX 2080 Super cuenta con 8 GB de GDDR6 y la RTX 2080 Ti suma 11 GB de GDDR6, así que me parece una locura pensar que la RTX 3080 pueda tener 20 GB de GDDR6. No tiene sentido, igual que tampoco tiene color alguno decir que la RTX 3070 puede llegar con 16 GB de GDDR6.

El conteo de shaders me parece mucho más razonable. La RTX 3080 debería tener entre 3.584 y 3.840 shaders, aunque me inclino más por la primera cifra que por la segunda. Podemos esperar un incremento de la memoria gráfica, pero no creo que supere los 12 GB de GDDR6, ya que el precio se dispararía.

Por su parte la RTX 3070 rondará entre los 2.816 y los 3.072 shaders, aunque de nuevo me decanto a favor de la primera opción. En este caso no creo que NVIDIA aumente la memoria gráfica, es decir, creo que mantendrá 8 GB de GDDR6.

La arquitectura Ampere traerá novedades y mejoras que afectarán tanto a los motores de sombreado como a los de geometría y de trazado de rayos. Podemos esperar un aumento importante de rendimiento frente a la generación actual (alrededor de un 50%), pero todavía no hay cifras fiables.