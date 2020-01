La GTC está cada vez más cerca. Se trata de uno de los eventos más importantes dentro del mundillo tecnológico, y este año podría servir de escenario para la presentación de Ampere, la arquitectura que dará vida a las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 30 de NVIDIA.

Os pongo en situación. Durante el tercer trimestre de 2018 pudimos conocer al detalle todas las claves de la nueva arquitectura Turing de NVIDIA, una generación que marcaba la introducción de una tecnología de computación híbrida centrada en tres grandes frentes:

Motores de sombreado y de geometría.

Núcleos tensor como hardware especializado en inteligencia artificial.

Núcleos RT especializados en trazado de rayos (reflejos, refracciones, iluminación global y sombreado).

Este enfoque se ha aplicado a toda la serie RTX de NVIDIA, es decir, tanto a las GeForce como a las Quadro. No se ha repetido, sin embargo, en las GTX 16, una generación de tarjetas gráficas con la que los de verde decidieron complementar su catálogo de soluciones gráficas y ofrecer alternativas más económicas a costa de eliminar los núcleos tensor y los núcleos RT.

Con la llegada de Ampere esa dualidad debería cambiar por completo, es decir, no creo que NVIDIA vaya a repetir un lanzamiento dual con soluciones equipadas con núcleos tensor y RT y versiones sin dichos núcleos. Solo habrá modelos RTX, y esto obligará al gigante estadounidense a cubrir de una manera efectiva la gama media-baja, algo que no vimos con la serie RTX 20, ya que al final no llegó al mercado la esperada y rumoreada RTX 2050.

Ampere de NVIDIA estará fabricada por TSMC en 7 nm

Las mejoras que traerá Ampere a nivel de microarquitectura permitirán un aumento de rendimiento importante. Se comenta que los cambios en los motores de sombreado y de geometría, unidos a un aumento de las frecuencias de reloj, hará posible un incremento del rendimiento de hasta un 50%.

En términos de eficiencia el salto al proceso de 7 nm de Samsung, uno de los más maduros de su clase, permitirá un salto notable en términos de consumo. Se especula también con una mejora a nivel de eficiencia de hasta el 50%, aunque esta previsión nos parece excesivamente positiva, sobre todo si se confirma la mejora de rendimiento que hemos indicado.

Debemos sumar, además, el tema de las mejoras en trazado de rayos y también en inteligencia artificial. Ambas tecnologías son prometedoras, pero todavía no han sido debidamente aprovechadas. El trazado de rayos en juegos solo se ha aplicado de forma plena en Quake 2 RTX, un juego que tiene una carga geométrica mínima y que, aún así, no es capaz de mantener 60 FPS estables en 1440p con una RTX 2080 Ti. Esto nos permite entender el enorme impacto que tiene un trazado de rayos intensivo en juegos.

NVIDIA ha sacado partido a la inteligencia artificial aplicada a juegos dando forma al DLSS, una técnica de reescalado inteligente que reduce el consumo de recursos a cambio de una pequeña pérdida de calidad de imagen. Generó mucha expectación cuando fue anunciada, pero en sus primeras implementaciones ha dado forma a resultados nada positivos, ya que mostrada un aspecto borroso y deslucido. Wolfenstein: Youngblood es, probablemente, la única excepción, ya que en dicho juego el DLSS en modo calidad logra un resultado muy bueno.

Con las GeForce RTX serie 30 NVIDIA mejorará el rendimiento en trazado de rayos y también el DLSS, pero no debemos caer en el error de pensar que será capaz de dar un salto lo bastante grande como para aplicar por completo el trazado de rayos a juegos actuales. Pensad, de nuevo, en el ejemplo que hemos puesto al hablar de Quake 2 RTX, es un juego de finales de los noventa que, con dicha tecnología aplicada, no puede funcionar de forma verdaderamente óptima en una RTX 2080 Ti cuando pasamos de 1080p.

Está claro que con Ampere se producirá un salto generacional importante, y que la estandarización del trazado de rayos con la llegada de PS5 y Xbox Series X ayudará a mejorar la situación y nos permitirá disfrutar de juegos mejor optimizados, pero todavía tenemos varias generaciones por delante hasta que veamos un juego de nueva generación con un trazado de rayos al nivel de Quake 2 RTX.