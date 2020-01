La última ronda de actualizaciones que recibió Windows 7 antes de quedar sin soporte oficial rompió una de las funciones más básicas del sistema operativo, la opción de cambiar el fondo de pantalla.

Tras la instalación de esos últimos parches de seguridad una cantidad importante de usuarios empezó a publicar quejas diciendo que su fondo de pantalla había quedado en negro, y señalaron directamente a Microsoft como culpable. La compañía de Redmond ha reconocido su error, y ha prometido una solución inesperada: Windows 7 recibirá un nuevo parche que resolverá el problema.

No ha dado fechas, pero la compañía que dirige Satya Nadella ha prometido que dicha actualización llegará tanto a Windows 7 como a Windows Server 2008. Si no puedes esperar y te molesta mucho tener el fondo de pantalla en color negro no te preocupes, tenemos una solución sencilla y efectiva que te permitirá seguir utilizando tu fondo favorito.

Windows 7 y fondo de pantalla negro: el problema está en el ajuste «expandir»

Se había especulado con diferentes causas, de hecho se llegaron a considerar cosas bastante graves, pero al final la causa del fondo negro es algo mucho más sencillo: un simple error que se produce al activar la opción «expandir».

Cuando utilizamos el ajuste «expandir» la imagen que queremos utilizar de fondo de pantalla se agranda de forma automática para ajustarse mejor al tamaño de nuestro escritorio y cubrirlo por completo. Esto evita que queden espacios vacíos (de un color sólido), pero como contrapartida hace un estiramiento de los píxeles que puede acabar afectando a la nitidez de la imagen y a sus proporciones.

Para que desaparezca el problema basta con quitar la opción «expandir» en la sección dedicada al cambio de fondo de pantalla en Windows 7. En caso de que tengáis una imagen que os gusta pero que no se adapta por completo a vuestro escritorio no os preocupéis, podéis utilizar la opción «rellenar» para cubrir los espacios vacíos y listo, no tendréis el problema del fondo de pantalla negro y conseguiréis, además, un resultado más equilibrado que con la opción «expandir».

Antes de terminar os recuerdo que Microsoft ha decidido lanzar un parche para resolver este error como una medida totalmente excepcional, motivada porque, al fin y al cabo, han sido ellos los que han «roto» una función básica. Windows 7 ya no recibe soporte oficial, así que deberías considerar el cambio a otro sistema operativo si todavía lo utilizas.