Los hoteles Atari están en marcha: ¿el hospedaje de ensueño para los ‘gamers’?

Los hoteles Atari están en marcha. La compañía lo ha confirmado a través de Twitter, preguntando quién querrá alojarse con ellos y de paso disfrutar de una experiencia diseñada para los millones de jugadores que pueblan el mundo. Comienza así la primera gran iniciativa hotelera enfocada en el sector gamer.

Según cuentan, los hoteles Atari se distinguirán por ofrecer una estancia de altos estándares de calidad, pero cual parques temáticos en torno a los videojuegos. Así, los huéspedes que tengan a bien elegir los hoteles Atari se encontrarán con la posibilidad de echar una partidita cuando quieran, sumergirse en experiencias de realidad virtual y realidad aumentada y mucho más.

Otro de los objetivos que se adelantan para los hoteles Atari es el de hacer las veces de sede para la celebración de los cada vez más en boga eventos de eSports… Aunque la pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿a que se podrá jugar una vez te recluyes en la habitación? Habrá que esperar para saberlo.

De acuerdo a lo publicado en Fortune, el primero de los hoteles Atari ya está en construcción y se inaugurará a mediados de este año en Phoenix, mientras que hay planes para levantar otros tantos en ciudades como Austin, Chicago, Denver, Las Vegas San Francisco, San Jose o Seattle. La franquicia no saldrá de Estados Unidos por el momento, pero la apuesta es importante.

Ahora bien, no debería sorprender a nadie, quizás con la excepción de la marca. Los videojuegos están tomando el mundo y no faltan pruebas de ello: han desbancado al cine y la música en la generación de beneficios económicos, los eventos físicos son cada vez más masivos y, en definitiva, esa afición antaño tan de niños y unos pocos raritos, no solo se ha normalizado, sino que es lo más a día de hoy.

Hace poco vimos cómo será Super Nintendo World, el parque de atracciones apadrinado por la firma japonesa y sus universos fantásticos, por lo que la noticia de los hoteles Atari tampoco es sorprendente, cabe repetir, con la excepción de la marca. Y es que Atari ya no es lo que era, ni sus franquicias tienen el tirón que tuvieron. Por no mencionar que todavía seguimos esperando la Atari VCS.