La próxima película de acción real será Pinocho

Pinocho se une a los personajes de carne y hueso. Como ya lo hicieran la Bella y la Bestia, Aladdin y el Rey León, dentro de unos años veremos al niño de madera bajo las órdenes de Robert Zemeckis (Regreso al Futuro).

Ha sido Deadline quien ha confirmado la noticia. En un principio se habló de Paul King, director de Paddington. Pero finalmente será Zemeckis que, además de haber dirigido la mundialmente conocida Regreso al Futuro, también ha estado al mando de grandes éxitos como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Con el anuncio de Zemekis también se rumorea la posible aparición de Tom Hanks en el papel de Gepetto. El reparto no empezará hasta el año que viene, por lo que los primeros actores confirmados se sabrán en este año.

No es la primera vez que vemos a Pinocho como un niño de madera, en 1996 Steve Barron la llevó a la realidad con Martin Landau como protagonista.

Ya hemos hablado en otras ocasiones de la obsesión de Disney por llevar a acción real todos sus grandes clásicos. El 27 de Marzo llega a las grandes pantallas Mulán y también se guarda en el tintero, La Sirenita y el Jorobado de Notre Dame. Con esta estrategia Disney se asegura que los que ya hemos dejado atrás la infancia volvamos al cine para volver a ver a nuestros clásicos favoritos.

Aunque estas reediciones hacen mucho ruido y se habla mucho de ellas para evaluar si han estado o no a la altura, no hay que olvidar que Disney es mucho más, también es Marvel, Lucas Film y la Fox, así que no se dedican solo a llevar a la acción real películas ya funcionaron en su época.

¿Y para los niños? Sí, Disney también piensa en los niños y el año pasado estrenó Frozen 2 y para marzo se espera Onward, de la mano de Pixar, protagonizada por dos hermanos elfos adolescentes, interpretados por Chris Pratt y Tom Holland, que se embarcan en un viaje para traer a su padre de la tumba durante 24 horas.