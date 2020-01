Microsoft Surface Book 3 aparece en 3DMark

Surface Book 3, el próximo convertible premium de Microsoft, ha aparecido listado en el conocido sitio de pruebas 3DMark y apunta a una importante renovación.

Hace tiempo que Microsoft quiere ser «una segunda Apple» y bajo una estrategia de aumento de catálogo de hardware de marca propia, Microsoft diseñó un convertible que seguía los pasos del exitoso 2 en 1 Surface Pro en cuanto a la notable calidad de construcción con chasis de magnesio y buen nivel de hardware con chips Intel y gráficas dedicadas.

Sin embargo, esta serie fue la gran ausente del evento Surface del pasado octubre. Y sorprendió ya que se trató del evento de hardware más completo de la historia de Microsoft. El resultado es que ahora mismo es la peor renovada del catálogo.

Cómo será Surface Book 3

Surface Book 3 mejorará la situación con una importante actualización. Mantendrá su formato convertible con sistema de bisagras de 360 para facilitar múltiples modos de uso y tendrá dos versiones distintas según tamaño de pantalla de 13 y 15 pulgadas.

Su base hardware será renovada con los procesadores más avanzados de Intel, los Ice Lake de 10 nanómetros, con un modelo Core i7-1065G7 de cuatro núcleos y ocho hilos de procesamiento nativo con frecuencias turbo de hasta 3,9 GHz, según vemos en las pruebas con 3D Mark.

También se lista gráficas dedicadas con dos modelos de NVIDIA, GeForce GTX 1650 Max-Q y GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, que se instalarían en las versiones de 13 y 15 pulgadas, respectivamente. Con ello, Surface Book 3 será el dispositivo de marca propia más potente de Microsoft.

Aunque no se cita, es seguro que mantendrán el chasis de magnesio, la tecnología multitáctil, el soporte para lápices ópticos y la alta resolución nativa de al menos 3K. También serán actualizados sus elementos de conectividad, con soporte para Wi-Fi 6 y Thunderbolt 3, entre otros componentes. No se conoce disponibilidad y en cuanto a precios, no serán económicos teniendo en cuenta que el Surface Book 2 de 13 pulgadas cuesta actualmente en España 1,749 euros.