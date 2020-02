Disney+ supera los 28 millones de usuarios y adelanta sus próximos lanzamientos

Disney+ bate récords antes incluso de comenzar su expansión internacional y ya ha superado los 28 millones de usuarios, o lo que es lo mismo, los 28 millones de suscripciones al servicio de vídeo bajo demanda, que echó a andar en Estados Unidos y unos cuantos países más el pasado 19 de noviembre.

Disney+ está ya disponible en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Australia, Nueva Zelanza y Países Bajos, donde el servicio se estableció en modo de prueba gratuita con el que tomar la temperatura a Europa, aunque el grueso de los nuevos suscriptores está radicado por el momento en la patria de la compañía, como por otro lado es normal.

Con todo, teniendo en cuenta también promociones -por ejemplo los clientes de los planes top de Verizon, una de las principales telecos del país, han recibido un año de suscripción gratuito- de lanzamiento que han llegado a muchos hogares estadounidenses, el arranque de Disney+ está resultando espectacular, por una razón: todo el mundo ha visto ya lo que trae, con una excepción.

A pesar de que Disney+ ofrece un ingente catálogo plagado de grandes éxitos y franquicias tan populares como Star Wars o Marvel, solo ha tenido un estreno original hasta la fecha: The Mandalorian. Eso sí, ha sido un éxito que ha traspasado fronteras, aun cuando lo ha hecho en muchos casos de manera «extraoficial», por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia.

Será este 2020 cuando la plataforma se enfrente a su prueba de fuego, y es que a finales de marzo Disney+ estará disponible en Europa occidental, España incluida, y a partir de septiembre hará lo propio en lo que le resta de América. Además, será este año cuando comience a lanzar con asiduidad contenidos originales y muy esperados por los fans.



Las dos primeras series basadas en el universo de superhéroes de Marvel ya las conocíamos: The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision -ambas protagonizadas por los mismos actores de las películas- hasta ahora sin fecha de estreno. Pero ya la tienen: la primera se estrenará este agosto, mientras que la segunda se hará esperar hasta diciembre. Un mes antes, en octubre, llegará la segunda temporada de The Mandalorian y para 2021, Loki.

Parece poca cosa a priori, pero en Disney no dan puntada sin hilo y tienen varias bazas en su haber para atraer al público, incluyendo su catálogo, un precio de suscripción inferior a la media (7 dólares) y referencias cruzadas entre series y películas con las que tentar a quien no se quiera perder nada. La primera enlazará directamente WandaVision con la próxima película de Doctor Strange, prevista para principios de 2021.