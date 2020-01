Samsung regalará unos Galaxy Buds+ al reservar los modelos Plus y Ultra de Galaxy S20

Que los Samsung Galaxy S20 (antes Galaxy S11) vayan a prescindir del conector jack de 3,5 milímetros abre la puerta a la venta de auriculares en otros formatos, y viendo que los inalámbricos están empezando a despegar, parece que ese será el nicho que aprovechará el gigante surcoreano.

A poco más de dos semanas de la presentación de la generación de smartphones Galaxy S20, de la mano del conocido Evan Blass y a través de NotebookCheck nos hacemos eco de que las personas que reserven los modelos Plus y Ultra antes de su lanzamiento obtendrán de forma gratuita un par de auriculares inalámbricos Galaxy Buds+.

Se espera que los auriculares inalámbricos Galaxy Buds+ sean uno de los periféricos de referencia de la generación Galaxy S20 debido a que posiblemente sean lanzados al mercado el mismo día que los smartphones. A nivel de características tendrán el inconveniente de no tener soporte para la cancelación de ruido, pero se espera que incluyan baterías más grandes para una mayor autonomía y una mejor calidad de sonido tanto para emisión (auriculares) como la recepción de sonido (micrófono).

Pero la posibilidad de obtener gratis los Galaxy Buds+ no es el único detalle importante en esta noticia, ya que junto a la imagen promocional se pueden ver dos smartphones que obviamente son los Galaxy S20 Plus y Ultra. El modelo ultra tiene una “joroba” más grande en la parte trasera, posiblemente para soportar la lente ISOCELL Bright HMX de 108 megapíxeles, uno de los mayores atractivos tecnológicos de Samsung que además está siendo compartido con Xiaomi.

Está claro que Samsung quiere premiar a los que compren los modelos más alto de Galaxy S20, así que los Galaxy Buds+ no podrán obtener gratuitamente mediante la reserva del modelo estándar. Esta situación ya se dio con la generación anterior, cuando la compañía no permitió acogerse a una oferta similar al reservar el Galaxy S10e. A falta de que se confirmen las características en la presentación oficial, por ahora esto es lo que sabemos de los Galaxy S20 Plus y Ultra:

Galaxy S20+ 5G

Pantalla Infinity-O con panel Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución de 3.200 x 1.440p y 120 Hz.

SoC Exynos 990 (no se menciona el Snapdragon 865).

12 GB de RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante microSD.

Cámaras traseras: lente de 12 MP (principal), teleobjetivo de 64 MP, sensor de profundidad (ToF) y gran angular de 12 MP. Grabación a 8K y 30 FPS.

Cámara frontal: 10 MP con grabación de vídeo en 4K y 60 FPS.

Batería de 4.500 mAh con recarga rápida.

Certificación IP68.

Android 10 con la capa de personalización One UI 2.0.

Medidas: 162 mm x 74 mm x 7,8 mm.

Peso: 188 gramos.

Precio: entre 800 y 900 euros.

Galaxy S20 Ultra 5G