Netflix te deja ver una película gratis para celebrar San Valentín (y algo más)

Si no tienes cuenta en Netflix o la tienes pero has dejado de pagar la suscripción, la plataforma ofrece su primera película gratis en todo el mundo, todo con el fin de celebrar el Día de los Enamorados… y algo más, claro, y es que de una festividad histórica reconvertida en trampa comercial, tampoco se puede esperar otra cosa.

Yendo al grano, el próximo viernes 14 de febrero se celebra San Valentín, el Día de los Enamorados, y en Netflix han tenido la idea de ofrecer una película gratis para que la vea quien quiera. El título es A todos los chicos de los que me enamoré, una comedia romántica juvenil original que estrenaron en agosto de 2018 con bastante buen recibimiento.

No es la primera vez que Netflix hace algo parecido. En Hispanoamérica llegaron a permitir el visionado gratuito del primer capítulo de la serie española Élite, en Reino Unido hicieron lo propio con The Crown… Sin embargo, a nivel internacional no se habían atrevido a tanto hasta el momento, y menos una película gratis completa.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for anyone without a Netflix account to watch through March 9! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7

