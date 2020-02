FC Barcelona no quiere más eSports: «Hay demasiados juegos violentos»

Tras la muy prometedora entrada del FC Barcelona dentro del ámbito en los eSports con juegos deportivos como el Pro Evolution Soccer (ahora eFootbal PES) y Rocket League, parece que finalmente el equipo se mantendrá en la negativa de expandirse a otros títulos competitivos.

Sin embargo, no se trata de una decisión del propio equipo, sino de un anuncio sorpresa realizado por el propio presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, quien ha declarado que «Sí, el Barça está presente en los eSports […] lo que pasa es que en los eSports hay un problema, ya que hay algunos juegos en los que hay cierta violencia […] No nos metemos más de lleno por nuestros valores, no queremos participar en juegos violentos«.

Un argumento que también está presente otras organizaciones como el Comité Olímpico Internacional, el cual ha repetido en diversas ocasiones su postura de rechazo para incluir los deportes electrónicos dentro de los Juegos Olímpicos, escudado en los principios de la competición que promueven, curiosamente, la no discriminación, y la no violencia.

Contra los videojuegos: Hipocresía y estigmatización

Pero al final parece que no se trata más que una «excusa fácil» para ocultar otras intenciones o escándalos, tal y como hemos visto en más ocasiones con los tiroteos de Estados Unidos o los contenidos sensacionalistas de Reino Unido, que sólo logran generar un mayor rechazo y mitificación de este sector de entretenimiento.

Y es que de hecho, el propio Bartomeu utilizó la cifra concreta del 80% para referirse a la cantidad de juegos violentos; un dato que en realidad pertenece al número de nuevos títulos presentados durante la última feria E3, y no al total real de videojuegos.

Además de las posteriores declaraciones del presidente: “Nos faltaría un paso más, que sería comprar una franquicia o un equipo. Creo que es el paso siguiente«, que muestran un claro interés monetario en el mismo sector contra el que se impone.

Pero todavía más sorprendente es el caso de la Intel World Open, una competición de Rocket League y Street Fighter V que se jugará en los días previos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que cuenta con el respaldo del Comité Olímpico Internacional.