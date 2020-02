La película de Uncharted tratará sobre los inicios de Nathan Drake

Seguimos con las películas basadas en videojuegos. Una de las más esperadas es Uncharted, basada en el juego homónimo creado por Naughty Dog y que será llevada al cine gracias a Sony Entertainment y estará protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: Homecoming).

Que el personaje de Nathan Drake estuviera protagonizado por un chico de 23 años, ya hizo sospechar que la película trataría sobre los orígenes del cazador de tesoros, pero una entrevista de Holland para IGN, lo ha confirmado.

«Creo que lo que tiene Uncharted que la mayoría de estas películas no ofrecen es que es una historia de origen de los videojuegos. Así, si jugaste a los juegos, no has visto lo que sucederá en la película, y si no has jugado, vas a disfrutar igualmente porque es información que todos los demás están obteniendo al mismo tiempo. Estoy muy emocionado de hacer esta película. Ha tardado mucho en llegar».