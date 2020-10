¿Cuela Tom Holland como Nathan Drake? Recuerda: es actor

Seguro que ya la has visto y si no es así, la puedes ver ahora: la primera imagen de Tom Holland caracterizado como Nathan Drake para el rodaje de la película de Uncharted. La foto, colgada por el propio Holland en sus redes sociales, ha dado la vuelta al mundo rápidamente y los comentarios no se han hecho esperar, por lo que la pregunta es lícita: ¿cuela como Drake o no?

Porque esta ha sido una de las incógnitas y críticas desde el principio. La franquicia de Naughty Dog está protagonizada por un tío hecho y derecho que poco se parece al jovenzuelo y más bien enclenque de Tom Holland, conocido en todo el mundo por su papel como Spider-Man en las últimas películas en las que aparece el personaje de Marvel, que ya había sido interpretado por dos actores muy diferentes.

Pero así lo quisieron en Marvel, donde pensaron que el reinicio para Spider-Man pasaba por acercarlo más a lo que fue en los cómics más populares del superhéroe, en la forma de un chico joven y sobre todo divertido. Nada que se pareciera a la trilogía original con Tobey Maguire al frente, por solvente y exitosa que fuese, o a las dos siguientes con Andre Gardfield, un auténtico desastre no tanto a nivel de taquilla como cinematográfico.

Huelga decir que acertaron de pleno con Holland como Spider-Man y el actor británico es a día de hoy toda una superestrella de Hollywood que está a punto de encarnar otro personaje icónico, este del mundo de los videojuegos. Ahí estaba la duda y la crítica, porque de Peter Parket a Nathan Drake hay un trecho. A continuación, la imagen completa compartida por Holland en Twitter.

Si funciona o no, lo veremos hacia finales del año que viene, que es -siempre que la madita pandemia lo permita, cabe añadir- la fecha en la que Sony Pictures tiene previsto estrenar la película de Uncharted. En mi opinión, muy personal pero todo lo transferible que quieras, la imagen transmite credibilidad y la elección de Tom Holland para el papel también, por varios motivos.

El primero es que Tom Holland está ahora en su apogeo y aprovechar el tirón que tiene entre la potencial audiencia de Uncharted como película, la cual va más allá de quienes jugaron al superventas de PlayStation, es de lógica comercial aplastante. Sea una buena adaptación, una buena película o no, que no siempre es lo mismo, suena a que puede llevar a mucha gente a los cines.

El segundo motivo es que si funciona y quieren convertirlo en saga, Holland tiene la edad adecuada (24 años) para mantener el personaje durante una década o más, hacerlo evolucionar y crecer con él. Toma esto como ejemplo: Daniel Craig se puso en la piel de James Bond por primera vez en 2006, cuando tenía 38 años y desde entonces ha hecho cuatro secuelas, la última de las cuales, todavía por estrenar, filmó con 50 años.

Aprovechar la juventud de Holland, si es que funciona Uncharted, es bastante más razonable que hacerlo con un actor de treinta y largos o cuarenta que en una década o más puede no verse tan bien. A modo de curiosidad, Mark Wahlberg fue uno en los que se pensó hace años para interpretar a Nathan Drake y finalmente aparecerá en la película como Victor Sullivan, el mentor del protagonista.

Más curiosidades: Nathan Fillion, el inolvidable capitán de la Serenity en Firefly, también tuvo su momento como Nathan Drake en este genial ‘fan film’ y lo clavó, la verdad sea dicha… Pero hablamos de un actor que ya tiene 49 años.

Por último, el tercer motivo, que mucha gente suele pasar por alto y es importante tener en cuenta: Tom Holland es actor y la película es una superproducción. Ergo, los medios para realizar algo consistente los hay de sobra. Y esto me recuerda a una anécdota que leí hace poco y que merece la pena rescatar para entenderlo.

¿Conoces Peaky Blinders? Es una serie muy buena, una drama de época sobre las movidas de una familia de gánsteres. Pues bien: para el papel protagonista había dos actores en mente para Steven Knight, creador de la serie: Jason Statham y Cillian Murphy; y el primero tenía su favor, aunque fue el segundo el que terminó dando vida al siniestro Tommy Shelby. Así lo explicó Knight:

«Los conocí a ambos en Los Ángeles para hablar sobre el papel y opté por Jason. Una de las razones fue porque físicamente Jason está Jason. Cillian, cuando lo conoces, no es Tommy, obviamente, pero fui lo suficientemente estúpido como para no entender eso«. Pero después de esa reunión pasó algo: «Cillian me envió un mensaje de texto que decía: ‘recuerda, soy actor’. Lo cual es absolutamente cierto, porque puede transformarse a sí mismo. Si lo encuentras en la calle, es un ser humano totalmente diferente«.

Y visto el resultado de Peaky Blinders y muy especialmente el de Cillian Murphy no se puede argumentar otra cosa, por más que a uno le guste Jason Statham, que fue la elección correcta. Así que tenlo en cuenta, fan de Uncharted: Tom Holland es actor.