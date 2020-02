El desarrollo de Final Fantasy VII Remake ha pasado por momentos muy complicados, de eso no hay duda. Esta revisión del clásico de finales de los noventa acabó siendo dividido en varios capítulos para superar las limitaciones técnicas que suponía adaptar el contenido del original a las nuevas tecnologías, un movimiento necesario que, sin embargo, no gustó a los fans de la franquicia.

Recuerdo perfectamente que la versión de Final Fantasy VII para PS1 venía en tres discos. La versión para PC, que fue la que pude disfrutar, mantenía esos tres discos pero añadía un cuarto dedicado a la instalación. Square Enix no ha concretado en cuántos capítulos tiene previsto dividir Final Fantasy VII Remake, pero lo más sensato sería un máximo de tres.

Entiendo a la perfección que la compañía japonesa quiera rentabilizar al máximo un proyecto de este calibre, y que para ello esté dispuesta a dividirlo en partes y a comercializarlas en momentos distintos, pero tiene que tener cuidado, ya que una división en más episodios de los estrictamente necesarios podría acabar enfadando, y mucho, a los fans de la franquicia.

Poneos en situación. Imaginad lo largo que se haría Final Fantasy VII Remake si Square Enix decidiera dividirlo en cinco episodios. Terminas uno y tienes que esperar al próximo, y puede que cuando juegues al tercero o al cuarto tengas que volver al primero porque se te hayan olvidado cosas. No, no es una buena idea, desde luego.

El primer episodio de Final Fantasy VII Remake necesitará unos 100 GB de espacio libre para su instalación, una cifra que encaja a la perfección con la tendencia de los juegos actuales a ocupar ingentes cantidades de espacio. No nos sorprende, ya vimos que un parche para Call of Duty Modern Warfare 2019 que actualizaba a la temporada dos ya ocupaba casi 100 GB.

Lo curioso de todo esto es lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos lo que podría haber ocupado Final Fantasy VII Remake si no se hubiera dividido en capítulos. Estoy convencido de que podría haber superado sin problemas la barrera de los 300 GB, una cifra descomunal que supera con creces el récord actual que ha fijado, precisamente, Call of Duty Modern Warfare 2019 con sus 175 GB, seguido de Destiny 2 con sus 165 GB.

Todo esto nos lleva a recordar lo que ya os hemos comentado en ocasiones anteriores, que los discos duros tienen todavía mucha vida por delante hasta que el coste por gigabyte de los SSDs llegue a niveles (todavía) más razonables.

El lanzamiento de Final Fantasy VII Remake está previsto para el 10 de abril de 2020 en PS4-PS4 Pro y para el 10 de abril de 2021 en PC. No conocemos los requisitos que tendrá la versión para PC, pero dado que dicho juego utilizará el Unreal Engine 4 quiero compartir con vosotros una estimación de los requisitos mínimos y recomendados.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7

— Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020