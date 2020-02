Hace cosa de un mes os contamos que PS5 utilizará trazado de rayos aplicado al sonido, una tecnología que permite crear sonido espacial de alta calidad y que, según las últimas informaciones, estará presente también en Xbox Series X.

La descripción de una presentación prevista para la GDC de 2020, en la que participará Rober Ridihalgh, especialista técnico de sonido de Microsoft, apunta en esa dirección, ya que hace referencia directa a la presencia de hardware específico para acelerar la carga de trabajo que representa la generación de sonido espacial de alta calidad.

Resulta muy curioso. Recuerdo la importancia que tenían las tarjetas de sonido en los ochenta y en los noventa dentro del mundo del PC. Poco a poco la llegada de soluciones integradas en la placa base las fue desplazado, y ahora, con la llegada de Xbox Series X y PS5, podríamos acabar viendo dicho componente vivir una «segunda juventud».

¿Qué valor aporta el sonido vía trazado de rayos en Xbox Series X?

Aunque es cierto que la industria ha dado cada vez más protagonismo a los gráficos la vedad es que el sonido sigue siendo fundamental en el mundo de los videojuegos. Piensa, por un momento, en el impacto que tiene la banda sonora a la hora de transmitir sentimientos y de influir en la experiencia de juego, o en el papel que juegan los efectos de sonido de cara a crear una ambientación determinada.

Con el sonido generado mediante trazado de rayos sería posible crear efectos de sonido espacial de primera con un posicionamiento de alta calidad. Se trata de una tecnología que, bien utilizada, puede contribuir a mejorar la inmersión de forma significativa. Por ejemplo, en un juego como Resident Evil 2 Remake esta tecnología nos permitiría identificar a la perfección de dónde vienen los gemidos y las pisadas de los zombis, e incluso sentir a otro nivel el ruido de la lluvia.

PS5 y Xbox Series X van a suponer un salto importante a nivel técnico frente a PS4 y Xbox One, pero este no estará limitado al plano gráfico. El sonido será otro de los grandes protagonistas, junto con las animaciones, la IA (inteligencia artificial) y los tiempos de carga, cuatro grandes puntos que no evolucionaron al nivel que cabía esperar con la presente generación de consolas.

El lanzamiento de PS5 y Xbox Series X está previsto para finales de este mismo año. Antes de terminar os recuerdo que algunos rumores dieron por hecho que Cyberpunk 2077 iba a utilizar sonido posicional mediante trazado de rayos.