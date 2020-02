Ed Boon, co-creador de la saga Mortal Kombat, realizó una interesante encuesta en Twitter centrada en PS5 y Xbox Series X y el resultado ha sido muy curioso. Contó con más de 50.000 participantes, y la mayoría de ellos dijo que lo más importante a la hora de animarlos a comprar una de esas consolas será el precio.

La conclusión que nos deja esto es muy clara, los consumidores no están dispuestos a pagar una cifra desorbitada para dar el salto a PS5 y Xbox Series X, ¿pero qué debemos entender como tal? Expertos y analistas coinciden en que lo ideal para agilizar la transición a dichas consolas sería un precio de venta de 400 dólares-euros, una cifra que, sin embargo, nos parece poco probable.

Los componentes de nueva generación que utilizan dichas consolas, unidas al coste añadido que representa la utilización de un SSD y a la escasez de componentes, acabará elevando esa cifra hasta los 499 dólares-euros. Si miramos el precio que han tenido las consolas durante las dos últimas generaciones nos daremos cuenta de que ese sigue siendo un nivel «aceptable».

PS3 llegó a España con un precio de 599 euros en su versión de 60 GB, y PS4 estuvo disponible con un precio de salida de 399 euros. Por su parte Xbox 360 tuvo un precio de salida de 399 euros, y Xbox One llegó en un pack indivisible con Kinect por 499 euros. Con todos esos números en mente está claro que pensar en un precio de 499 euros para PS5 y Xbox Series X no es nada descabellado, de hecho sería el máximo aceptable.

Como podemos ver en la gráfica de la encuesta después del «precio asequible» lo segundo más valorado es la posibilidad de jugar a juegos de nueva generación. Esto pone la pelota en el tejado de Sony y Microsoft, que tendrán que asegurarse de contar, desde el primer día, con los juegos adecuados para mostrar a los usuarios las ventajas de PS5 y Xbox Series X frente a las consolas actuales.

Disfrutar de mejores gráficos es otro aspecto que ha recibido una alta valoración por parte de los usuarios. Es curioso ver que los juegos exclusivos han perdido peso, al menos en esta encuesta. Tengo claro que al final es uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar una consola y para muestra un botón. Pensad, por ejemplo, en el peso que tienen las franquicias exclusivas de Nintendo, o en lo importantes que han sido juegos como The Last of Us y Halo en sus respectivas plataformas.

El lanzamiento de PS5 y Xbox Series X está marcado para finales de este mismo año (entre noviembre y diciembre), aunque su presentación oficial se espera para el mes de septiembre, aprovechando el escenario del Tokyo Game Show, que tendrá lugar del 24 al 27 de dicho mes.

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.

I’d have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

— Ed Boon (@noobde) February 18, 2020