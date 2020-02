PlayStation 5 Vs Xbox Series X: El precio será un factor muy determinante

Que Sony y Microsoft contendrán los precios de PlayStation 5 y Xbox Series X respectivamente es algo que parece cantado, más viendo que la compañía japonesa está batallando con los fabricantes para que el sistema de refrigeración de su futura consola no termine disparando su precio de venta al público.

Que los precios de las consolas next gen de Sony y Microsoft deben ser relativamente contenidos para que se vendan bien es una postura que no solo tiene la corporación de origen japonesa, sino que es algo que ha quedado reforzado en una encuesta realizada por Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat.

La encuesta no se puede decir que tenga mucho rigor, ya que fue llevada a cabo a través del mecanismo que Twitter tiene para ese propósito, pero si se combina con resultados obtenidos por otras fuentes se puede empezar a definir el perfil del futuro comprador de PlayStation 5 y/o Xbox Series X. En el caso realizado por Ed Boon, participaron más de 50.000 cuentas de la red social y el 37,5% de estas respondió que su prioridad era que la consola next gen tuviera un precio asequible, seguida de un 30% que prefería jugar a títulos de última generación, un 19,2% mejores gráficos y un 13,2% los juegos exclusivos.

Estos datos son diferentes a los arrojados por la encuesta realizada por la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE), aunque en aquella ocasión se tuvieron en cuenta solo características de los propios productos y no su precio. Sin embargo, sí resulta sorprendente el “pobre” resultado de los juegos exclusivos, cuando eso apunta a ser una de las principales razones de por qué PlayStation 4 ha vendido mucho más y mejor que Xbox One.

Los usuarios no parecen estar dispuestos a dejarse la cartera en la compra de una consola de futura generación, cosa que Sony ya experimentó en sus propias carnes tras lanzar PlayStation 3 al precio de 600 euros, lo que ayudó mucho a Xbox One a posicionarse mejor en el mercado y tener mejores ventas durante algún tiempo.

A lo expuesto en el párrafo anterior se suma el hecho de que Xbox Series X y PlayStation 5 podrían ser similares en potencia, lo que recrudece la batalla del precio ante los potenciales consumidores.

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.

I’d have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

— Ed Boon (@noobde) February 18, 2020