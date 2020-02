Microsoft introduce una nueva característica de seguridad en Edge Chromium

Aunque el cambio a Chromium puede ser entendido como otra claudicación ante Google, Microsoft quiere que su nuevo Edge sea algo más que otro “clon de Chrome”, por lo que le está añadiendo elementos para que gane valor frente a sus rivales en el sector (que encima en la mayoría de casos se basan también en Chromium).

El pasado verano, después de que Microsoft anunciara que refundaría Edge como un navegador basado en Chromium, nos hicimos eco de que el gigante de Redmond intentaría mejorar la experiencia multimedia a través de la reproducción de sonido mediante hardware. De hecho, el soporte multimedia era una de las grandes bazas del Edge original, y obviamente Microsoft no quería perder dicha característica en el producto que estrenó el mes pasado.

Pero no solo en la multimedia quiere marcar Microsoft distancias frente a algunos de sus rivales (si es que sus contribuciones no acaban incluidas en el propio Chromium), sino también en la seguridad. Para ello ha introducido recientemente en Edge Chromium una característica para bloquear las descargas de software basura (crapware), abarcando barras de herramientas no deseadas, mineros de criptodivisas y otros programas y aplicaciones indeseados que además pueden terminar siendo dañinos para la seguridad y/o la privacidad.

En cuanto a medidas de seguridad, Edge Chromium ya ofrece SmartScreen Filter para protegerse contra el phishing y el malware, bloqueando de manera opcional las descargas que contienen un código potencialmente no deseado. La nueva característica de seguridad que está desarrollando Microsoft pronto estará disponible en el canal estable, pudiendo ser activada en estos momentos a través de algunos de los canales de desarrollo. La corporación ha dicho que la característica va más allá de la protección ofrecida por el servicio Safe Browsing (navegación segura) de Google, algo que no tendría sorprender tanto a los usuarios si tenemos en cuenta que el Edge original llegó a apoyarse en máquinas virtuales para potenciar el aislamiento (sandboxing).

Cómo activar la característica de bloqueo de software no deseado (crapware) en Edge Chromium

Internet se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso, y es que si bien los desarrolladores tanto de software como de firmware están poniendo mucho empeño en poner cada vez más barreras a todos los niveles (kernels, sistemas operativos, aplicaciones, drivers, etc), las cuberamenazas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar o esquivar.

Como la seguridad 100% es algo imposible de conseguir, todas las prevenciones que se tomen terminan siendo pocas, así que posiblemente la nueva característica que Microsoft está desarrollando para Edge Chromium sea interés para los usuarios más preocupados en este sentido. Aprovechando la ocasión, vamos ha explicar cómo habilitarla.

Lo primero a tener en cuenta es que de momento no está disponible en el canal estable (situación que probablemente cambie dentro de muy poco), por lo que es necesario como mínimo instalar el canal Beta de Edge Chromium (en nuestro caso, hemos usado Canary). El hecho de usar un canal de desarrollo podría derivar en problemas de estabilidad y fallos a nivel de software.

Después de instalar la versión de desarrollo de Edge Chromium deseada (igual cuando lees esto ya está disponible en el canal estable, así que primero mira ahí) hay que abrir la aplicación y dirigirse a “Configuración”.

El segundo paso consiste en desplegar la columna izquierda haciendo clic en el botón situado en la parte superior izquierda y luego pulsar sobre la sección “Privacidad y servicios”.

Por último, el usuario tiene que desplazarse hacia abajo hasta encontrar la opción de “Bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas” dentro de la sección “Servicios”. Obviamente hay que habilitar/activar la opción “Bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas”, que es la nueva característica de seguridad que Microsoft está introduciendo en Edge Chromium.