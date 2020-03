Tras el gran interés que generó este servicio en la nube durante su presentación en el pasado E3 2019, una de las grandes decepciones a las que se enfrentó Project xCloud de Microsoft fue un primer acceso exclusivo desde dispositivos Android e iOS.

Sin embargo, ahora parece correcto hablar de esta exclusividad en pasado, ya que un jugador de la comunidad de Xbox habría descubierto accidentalmente a Phil Spencer probando una aplicación llamada «Xbox Game Streaming (Test App)» desde un ordenador.

De esta manera, se presupone que esta aplicación funcionaría de manera similar al reciente servicio de dtraming de juegos de NVIDIA GeForce Now, permitiendo a los usuarios jugar a juegos de alta gama a través de un PC de baja potencia, con el único requisito de una conexión a Internet de buena calidad.

Aunque por el momento no se ha anunciado ninguna fecha de manera oficial, de hecho la ampliación de Project xCloud a PC es uno de los pasos lógicos y ya confirmados por la propia Microsoft. Y es que durante las primeras pruebas, el servicio ha mostrado un gran rendimiento y acogida entre los usuarios de dispositivos móviles, donde actualmente podemos encontrar alrededor de 100 títulos disponibles, entre los que se incluyen algunos de los últimos lanzamientos y exclusivos de la compañía.

#GDC20 was postponed, but our sessions couldn’t be held back. Get ready for #GameStackLive, streaming live March 17—March 18. Get more info today: https://t.co/nPIfIKDphk pic.twitter.com/WSIMbjQN80

— Microsoft Game Stack (@MSFTGameStack) March 9, 2020