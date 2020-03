Ayer vimos un rumor que aseguraba que NVIDIA podría sorprendernos con una GeForce RTX 3090, y hoy un artículo de Bloomberg ha desatado la especulación sobre la GeForce RTX 3080 de NVIDIA, una tarjeta gráfica que, en teoría podría ser presentada aprovechando el escenario único que brinda el Computex.

Como sabrán nuestros lectores habituales el Computex de este año ha sido retrasado al 28 de septiembre, lo que quiere decir que esa GeForce RTX 3080 sería presentada justo a finales de dicho mes. La información tiene sentido, ya nos lleva a un evento muy popular y nos sitúa en una fecha que encaja con las estimaciones que habíamos visto tras la cancelación de la GTC de este año, ¿pero realmente es la mejor opción para NVIDIA?

Personalmente creo que esa es la pregunta clave que debemos hacernos, y mi respuesta es un no rotundo. Ahora mismo NVIDIA tiene, como hemos dicho en otras ocasiones, una posición muy cómoda en el mercado de tarjetas gráficas de consumo general, sus GeForce RTX serie 20 no se han vendido al nivel esperado y hay una importante acumulación de stock, y sus tecnologías clave todavía no se han explotado de forma verdaderamente óptima.

Si a eso unimos que AMD no tiene ahora mismo nada con lo que competir con los de verde en lo más alto la conclusión es clara, NVIDIA puede posponer el lanzamiento de las GeForce RTX serie 30 a finales de año o incluso irse a principios de 2021.

La GeForce RTX 3080 podría ser la respuesta a las Radeon RDNA 2

AMD ya ha confirmado que tiene previsto lanzar sus primeras tarjetas gráficas basadas en la arquitectura RDNA 2 a finales de este mismo año. No tenemos fechas concretas, pero teniendo en cuenta que dicha arquitectura es la que utilizan Xbox Series X y PS5, y que ambas consolas llegarán entre noviembre y diciembre, es probable que el debut de aquellas se produzca en esa misma franja temporal.

Creo que NVIDIA podría aprovechar su posición en el mercado para esperar y ver qué presenta AMD antes de adelantarse con las GeForce RTX serie 30. Soy consciente de que los de verde no podrían cambiar de arquitectura a corto plazo como respuesta a lo nuevo de AMD, pero sí que podrían cambiar su estrategia en la división de gamas y líneas dentro de su nueva generación, y optar por GPUs con una mayor cantidad de shaders activos en gamas inferiores si es necesario.

Os lo explico con un ejemplo. Cuando NVIDIA lanzó las RTX serie 20 apostó por utilizar GPUs con un importante recorte de shaders. Cuando AMD anunció que iba a lanzar las RX series 5700 los de verde movieron ficha y lanzaron versiones «Super» que montaban las mismas GPUs, salvo el caso de la RTX 2060 Super, con una mayor cantidad de shaders activos.

Pues bien, eso es precisamente lo que podría hacer NVIDIA si espera a ver qué hace AMD antes de lanzar sus RTX serie 30, y podría diseñar la GeForce RTX 3080 como una respuesta directa al nuevo tope de gama de AMD.