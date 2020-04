Resident Evil 3 Remake es un juego muy bueno que destaca, principalmente, por su fantástica ambientación y su excelente calidad gráfica. Ya os hemos contado todo lo que debéis saber sobre él en nuestro análisis, así que si todavía no habéis tenido la ocasión de leerlo os animo a echarle un vistazo.

No hay duda, su calidad gráfica es brillante, pero esto no quiere decir que no se pueda mejorar. Gracias al mod Reshade Pascal Glicher ha sido posible aplicar trazado de rayos a Resident Evil 3 Remake, y el resultado ha sido, como podéis ver en el vídeo adjunto, realmente bueno. Salvo escenas concretas, donde la iluminación queda un poco exagerada, el conjunto ha quedado bastante bien.

En este mod se han introducido, además de los shaders para generar el efecto de trazado de rayos, nuevos efectos de oclusión ambiental. Esto último ha sido clave para evitar ese efecto de iluminación excesiva y artificial que hemos visto en otros títulos. Sí, no es perfecto, pero teniendo en cuenta que se trata de un mod el acabado en general supera el notable alto.

Además de los efectos de oclusión ambiental el responsable de este mod, AD Massicuro, ha confirmado que ha utilizado un nuevo degradado de color que consigue una representación más realista y afinada de los diferentes colores que muestra cada escena del juego. Esto también es muy importante, sobre todo en aquellas escenas en las que aparecen colores vivos y brillantes como consecuencia de los numerosos carteles de neón.



Resident Evil 3 Remake con un mod de trazado de rayos: así podrían lucir las próximas entregas de la saga

Creo que una de las cosas más interesantes que nos muestra este mod aplicado a Resident Evil 3 Remake es que así podrían lucir, aproximadamente, las próximas entregas de la franquicia de Capcom si se desarrollan partiendo de la base que tendrán las consolas de próxima generación. Tanto Xbox Series X como PS5 van a contar con trazado de rayos acelerado por hardware, así que Resident Evil 8 podría implementar dicha tecnología aplicada a luces y sombras, o quizá a reflejos.

En juegos de este estilo, donde la iluminación y las sombras juegan un papel fundamental tanto en la ambientación como en la experiencia de juego, el trazado de rayos bien utilizado podría marcar una diferencia notable, y dado que el RE Engine es un motor altamente escalable que, según Capcom, está preparado para la nueva generación de consolas no creo que dejen pasar esta oportunidad.

Habrá que ver, eso sí, los resultados que consiguen con esta tecnología y los sacrificios que acaba implicando en términos de resolución. Digo esto porque el trazado de rayos aplica iluminación realista por píxel, lo que significa que a mayor número de píxeles mayor impacto en el rendimiento. Por eso la diferencia que marca al saltar de 1080p a 2160p es tan enorme, porque tenemos cuatro veces más píxeles que iluminar.

Os recuerdo que según las últimas informaciones Resident Evil 8 podría ser presentado a finales de este año y hará su debut en algún momento de 2021. Será un juego de transición generacional, lo que significa que estará disponible tanto para PS4 y Xbox One como para PS5 y Xbox Series X, además de PC.