Fin de ADSL, ¿qué alternativas tienes?

Como recordábamos hace unos días, la ADSL en España tiene los días contados y, es más, te basta con los dedos de una mano para seguir el final de esta cuenta atrás, pues el apagón tendrá lugar el próximo viernes 19 de abril. Y aunque para muchas personas eso de ADSL suene a historia antigua, lo cierto es que todavía quedan muchas conexiones de este tipo activas en la actualidad. Los datos más recientes, de enero de este mismo año, hablaban de alrededor de 440.000 conexiones ADSL.

Hay quienes piensan que los usuarios que no han dado el salto a fibra es porque no quieren, pero esto es cierto solo para aquellos casos en los que dicho tipo de conectividad está disponible en su ubicación. Como comentaba Virtualbox Vbox, uno de nuestros lectores en la noticia en la que informábamos sobre este apagón, a día de hoy todavía se pueden encontrar usuarios de ADSL en zonas en las que ya hay disponibilidad de fibra, y en esos casos la solución es evidente, sencilla y, además, redunda en un servicio de mayor calidad.

El problema es que, pese a los múltiples planes que hemos visto en este sentido durante los últimos 20-25 años, la fibra todavía no ha llegado al 100% del territorio, y hay algunos lugares en los que ni siquiera está previsto su despliegue por el momento. Hablamos, principalmente, del entorno rural, geografías en las que incluso el alcance del cobre tardó en materializarse, lo que llevó a Telefónica a planes alternativos para «comunicar» dichos lugares, como la recordada TRAC (telefonía rural de acceso celular, de los tiempos de Moviline, la telefonía móvil analógica), que en realidad a día de hoy todavía permanece muy activa, con algo más de 200.000 usuarios a finales de 2023.

España fue pionera europea en la adopción de la conectividad ADSL, pero lo fue porque en aquellos tiempos (principios de siglo) la conectividad a Internet de alta velocidad empezaba a ser una necesidad, pero el despliegue de fibra óptica iba muy por detrás de lo previsto y deseado. Así, la gran ventaja de ADSL era que ofrecía una conectividad mucho más rápida que el acceso telefónico a redes, y se podía implementar sobre la ya existente y más que consolidad red de cobre.

El problema es que Telefónica ya ha dado por completado el despliegue de fibra óptica que considera necesario y, en respuesta, considera que ya ha llegado el momento de «apagar» la conectividad de «alta velocidad» a través de la red telefónica conmutada. Esto no es, en realidad, una sorpresa, pues el proceso de cierre de las centralitas de cobre se inició hace más de 10 años. No obstante, fue en abril de 2023 cuando, junto con el cierre de3.329 de ellas, anunció que las restantes cesarían actividad el 19 de abril de 2024, acabando de este modo con la conectividad ADSL, que ya no se podía contratar desde hace algún tiempo.

Así pues, ¿significa esto que todas las personas, las que dependen de esas 440.000 conexiones ADSL todavía operativas se quedarán sin acceso rápido y fiable a Internet? No, como ya indicaba anteriormente, parte de esas conexiones se mantienen en ubicaciones en las que sí que existe infraestructura de fibra, de modo que sus usuarios podrán dar el salto y, de este modo, descubrir lo que se han estado perdiendo todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué alternativas tienen aquellos que no tienen la alternativa de la fibra óptica?

Conectate35

El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, que continúa su misión de exploración de mundos… perdón, perdón, pero es que aunque en realidad es una tecnología existente desde hace ya años, personalmente me sigue sonando a algo más bien futurista. Y, aunque no muchas personas lo saben, la conectividad satelital a Internet se ha convertido en la gran alternativa a la conectividad ADSL para todos aquellos lugares a los que la fibra no ha llegado.

Para tal fin, y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el año pasado se puso en marcha el servicio Conectate35 que, en colaboración con Hispasat, ofrece una conexión vía satélite de alta velocidad (200 Mbps) por una cuota mensual de 35 euros y sin costes de instalación y por adquisición del equipo necesario (ambos puntos están subvencionados por el programa, por un importe de hasta 600 euros).

Hay alguna limitaciones importantes, eso sí. La principal es que aunque la cobertura de la red de satélites de Hispasat alcanza el 100% del territorio nacional, al tratarse de un plan subvencionado Conectate35 solo puede ser contratado desde ubicaciones en las que no existe una alternativa que ofrezca al menos 50 Mbps de bajada. Para facilitar la identificación de las mismas, es posible consultar un mapa detallado desde este enlace. Por otra parte, hablamos de una conexión asimétrica, con una velocidad de bajada de hasta 200 Mbps, pero que en lo referido a subida se limita a 10 Mbps.

Además, la alta velocidad está «limitada» a 150 gigabytes mensuales (con el acumulado de subida y bajada), si bien es cierto que al alcanzar el mismo no se reduce la velocidad automáticamente, pero el usuario tendrá menos prioridad que quienes todavía no hayan alcanzado su límite a la hora de acceder a los recursos del servicio. Eso sí, se ha establecido un rango horario, de la 1.00 AM a las 6.00 AM, en las que el tráfico no se contabiliza en el consumo mensual. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es su latencia, que puede alcanzar los 690 milisegundos.

Esta solución es, eso sí, temporal, y es que a expensas de que se renueve en el futuro, actualmente está estipulado que el servicio de Conectate35 estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2027. Puedes obtener más información sobre Conectate35 en este enlace.

Starlink

Seguimos en el espacio, pero en esta ocasión con Starlink el servicio de conexión a Internet de SpaceX, del que ya te hemos hablado en múltiples ocasiones. Su cobertura del territorio nacional es prácticamente completa, llegando incluso a lugares tan recónditos como las Islas Chafarinas y el Peñón de Velez de la Gomera, con la única excepción de una pequeña región ubicada entre el este de la Comunidad de Madrid (en la zona de Azuqueca de Henares y Pastrana y el oeste de la provincia de Guadalajara, incluyendo la capital, y que llega hasta Sacedón por el este). Puedes consultar su alcance geográfico en este mapa.

Su plan de conectividad es superior al ofrecido por Conectate35 y, con especial foco en la latencia, que puede llegar a ser de tan solo 25 milisegundos y, además, puede ser contratado por cualquier persona interesada y que tenga cobertura. ¿Por contra? Su precio, 65 euros mensuales, cerca del doble del ofrecido por la iniciativa estatal, y que además no incluye ni la tarifa reguladora (9 euros) ni el alquiler del equipo (15 euros mensuales), para aquellos usuarios que no hayan querido comprarlo. ¿En total? 74 o 89 euros. Puedes obtener más información aquí.

Conectividad 4G-5G / radio

En este punto las opciones crecen sustancialmente, pues son muchos los operadores con planes de conectividad a Internet basados en la conectividad celular, si bien nos podemos encontrar con enormes diferencias entre unos y otros, como límites en el tráfico mensual, disponibilidad geográfica, , tipos de redes que podremos emplear y, claro, precios. Estos son los principales planes en este sentido, con alcance nacional, pero si estás buscando una alternativa a tu ADSL y hay alguna teleco «local», te recomendamos que consultes sus condiciones, pues podrían ser mejores.

Telefónica : Movistar Internet Radio, limitado a redes 3G y 4G, con un máximo de 20 Mbps y disponible solo en zonas sin cobertura de fibra. Movistar Conecta ofrece, por su parte, mayor velocidad (hasta 30 Mbps) y también incluye línea telefónica.

: Movistar Internet Radio, limitado a redes 3G y 4G, con un máximo de 20 Mbps y disponible solo en zonas sin cobertura de fibra. Movistar Conecta ofrece, por su parte, mayor velocidad (hasta 30 Mbps) y también incluye línea telefónica. Vodafone : con este operador nos encontramos con dos opciones, Vodafone One e Internet Conecta. Ambas incluyen conectividad a Internet y una línea de teléfono fijo, pero One suma también una línea de móvil. Ambos, eso sí, se limitan también a ubicaciones en las que no hay disponible infraestructura de fibra óptica.

: con este operador nos encontramos con dos opciones, Vodafone One e Internet Conecta. Ambas incluyen conectividad a Internet y una línea de teléfono fijo, pero One suma también una línea de móvil. Ambos, eso sí, se limitan también a ubicaciones en las que no hay disponible infraestructura de fibra óptica. Orange: la propuesta de este operador es su plan 4G en casa, que ofrece datos ilimitados con conectividad 4G. Se limita, también, a ubicaciones en las que no existe infraestructura de fibra.

WiMax

Al circunscribirse a ámbitos más locales, la oferta de WiMax está mucho más dispersa, con más de 700 operadores en nuestro país. Así, si en el caso de la conectividad mediante red celular te recomendábamos la búsqueda de operadores locales, en este caso es imprescindible que recurras a ello para encontrar si hay algún operador que presta este servicio en tu ubicación.