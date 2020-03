La reclusión por el coronavirus eleva la videoconferencia a niveles históricos

«Hoy será el mayor día para la videoconferencia en la historia de la Tierra. Por mucho«, decía por Twitter Justin Uberti, una de las personas que más sabe y que más información de primera mano tiene sobre este tema. Lo decía ayer, primer día en el que la reclusión de medio mundo se hacía efectiva, por lo que solo se puede esperar que vaya más la cosa.

Justin Uberti es un ingeniero de Google que actualmente trabaja en el sistema de juegos en línea Stadia, aunque es más conocido por ser el creador de la aplicación de videoconferencia Google Duo y, más destacado si cabe, por ser el creador del estándar de comunicaciones WebRTC, un protocolo de código abierto utilizado por numerosos servicios y aplicaciones, de Google a Microsoft, Apple o Mozilla.

Uberti sustentaba su afirmación en unos datos que ha terminado borrando, a pesar de que su tuit original sigue disponible; datos que se basaban en las métricas en torno la videoconferencia mediante WebRTC internas de Google y que quizá no estaba en posición de revelar, pero que tampoco resultan sorprendentes atendiendo a la situación en la que nos encontramos en gran parte del mundo desarrollado.

Today is going to be the biggest day for video conferencing in the history of Earth. By a long shot.

