El caos que ha generado la pandemia del COVID-19 y el auge del teletrabajo ha llevado a Microsoft a extender el ciclo de soporte de Windows 10 October 2018 Update, un sistema operativo que ha sido superado ya por dos actualizaciones semestrales, la May 2019 Update y la November 2019 Update, y que pronto será desplazado por otra actualización más, la May 2020 Update.

Se trata de un movimiento perfectamente estudiado y perfectamente comprensible. Windows 10 October 2018 Update mantiene todavía una cuota de mercado considerable, y forzar a los usuarios a actualizar a una versión más actual puede tener consecuencias nada deseables que, obviamente, se agravarían por la situación actual de teletrabajo que afrontan muchos usuarios.

Microsoft es consciente de que lo que menos necesitan ahora mismo los teletrabajadores y los usuarios de Windows 10 son más quebraderos de cabeza de los que ya tienen debido a la situación que ha generado el COVID-19, y por ello ha ampliado el ciclo de soporte de Windows 10 October 2018 Update, que iba a finalizar este 12 de mayo.

Windows 10 October 2018 Update tendrá soporte hasta noviembre

Así de claro ha sido Microsoft. Como hemos anticipado la última actualización de seguridad para Windows 10 October 2018 Update iba a llegar antes del 12 de mayo de 2020, y ahora dicho sistema operativo seguirá recibiendo parches de seguridad y correcciones de errores hasta el 10 de noviembre de este año.

Una vez que se cumpla esa fecha Windows 10 October 2018 Update dejará de recibir actualizaciones de seguridad y correcciones de errores, es decir, quedará sin soporte, y no habrá nuevas extensiones, así que la única manera de seguir contando con soporte será actualizar a una versión superior. Las actualizaciones semestrales son gratuitas, así que en este sentido no tenemos nada que temer. El problema viene por las posibles incompatibilidades y errores que se pueden producir al instalarlas.

En mi caso solo he tenido conflictos con los controladores de sonido, un tema que, por suerte, he podido resolver sin demasiado esfuerzo, aunque invirtiendo un tiempo considerable. Si utilizas Windows 10 October 2018 Update y se te ponía mal cuerpo al pensar en tener que actualizar a una versión superior estás de suerte, de momento no tendrás que hacerlo.