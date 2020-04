Todos tenemos un juego que nos marcado en un momento concreto. En mi adolescencia DOOM fue, sin duda, el que más me marcó. Pude disfrutar de muchos juegos importantes durante esa época, pero ninguno me llegó tanto como la obra maestra de id Software.

En mi niñez, sin embargo, el «vencedor» fue otro. El juego que más me marcó cuando era niño fue el Ninja Gaiden de NES, un título que pude disfrutar gracias al servicio de alquiler de juegos que empezaban a ofrecer en aquella época (finales de los ochenta) muchos videoclubs. Si no recuerdo mal alquilarlo un fin de semana costaba unas 300 pesetas, alrededor de 1,80 euros.

Me gustó tanto el juego que al final lo tuve dos semanas en casa. Cuando fuimos a devolverlo al videoclub (con mi más profundo dolor), el señor del videoclub le dio a mi madre la posibilidad de comprarlo por poco dinero, un gesto muy amable que me permitió quedármelo. No sé la de horas que pude dedicarle, pero llegué a sabérmelo de cabeza (al final era la única manera de pasarse el juego, aprender del método de prueba y error).

Ninja Gaiden fue el juego que más me marcó por muchas razones. En primer lugar era un niño viviendo en los ochenta, una época en la que los ninjas y las artes marciales estaba muy de moda. Ese juego unía muchos de los clichés que triunfaron en aquella época, y además tenía un apartado técnico y jugable realmente buenos a pesar de las limitaciones de NES.

Especial mención merecen la banda sonora, con temas verdaderamente épicos, como el del nivel 4-2, y las escenas estáticas que iban narrando la historia. En aquella época no hablaba inglés, pero le daban un toque cinemático al juego que en su momento me dejaron totalmente alucinado. Qué puedo decir, con el paso de los años lo he rejugado en casi todas sus versiones, y no dudé en comprar la versión que llegó a Xbox en su momento. Una pena que el reinicio de la franquicia terminase de una manera tan poco merecida, con un Ninja Gaiden 3 mediocre y difícil de digerir.



¿Cuál fue tu juego favorito de niño?

Ya sabéis el mío, así que ahora os toca a vosotros, aunque reconozco que he tenido dudas con otros dos juegos de la época que también dejaron un recuerdo imborrable en mi memoria.

Uno de ellos es Shadow Dancer en su versión arcade, una maravilla que creo que debería recibir un «remaster» por parte de SEGA, y cuanto antes, y el otro es Double Dragon 2 en su versión para NES, una genialidad que llevó a la 8 bits de Nintendo al límite y que contaba con un adictivo modo para dos jugadores, y con la opción de «daño amigo».

No os entretengo más, los comentarios son vuestros.