PS4 tiene problemas con la última actualización de firmware

La última actualización de firmware que ha lanzado Sony para PS4 está dando problemas muy graves. Como sabrán nuestros lectores habituales este tipo de actualizaciones se utilizan para introducir determinadas mejoras, tanto a nivel de rendimiento como de estabilidad, y también para corregir errores, es decir, tienen un impacto positivo en dicha consola.

Sin embargo, esto no quiere decir que sean perfectas. Como ocurre con cualquier actualización que se precie cabe la posibilidad de que la misma contenga errores que hayan pasado inadvertidos y que se hayan colado en la versión final. En esos casos es el usuario el que acaba pagando las consecuencias, y estas pueden ser muy graves.

La actualización de firmware 7.50 para PS4, un parche que viene a ser una puesta a punto de menor importancia con pequeñas correcciones de errores, está dejando totalmente inutilizadas algunas consolas. La mayoría de los usuarios ha indicado que cuando intentan instalar esta actualización reciben el mensaje de error SU-42118-6, lo que significa que hubo un problema con la unidad de almacenamiento y que debido a ello no se pudo completar el proceso.

Otros usuarios están teniendo problemas mucho más graves, ya que sus consolas han quedado inmersas en un bucle continuado de reinicios del que son incapaces de salir, lo que impide utilizarlas de forma normal, mientras que otros indican que sus consolas simplemente no llegan a completar el proceso de inicio.

¿Es posible devolver mi PS4 a la normalidad?

Sony está investigando el asunto, pero no sabemos si piensa lanzar una nueva actualización que normalice la situación o si, por el contrario, optará por no tomar medidas. Puede parecer extraño, pero si estos problemas afectan a una cantidad muy pequeña de usuarios no debería sorprendernos que la compañía japonesa decida no hacer nada.

Si estás teniendo problemas con tu PS4 tras instalar esta actualización de firmware no te preocupes, hemos podido identificar algunas soluciones que han funcionado:

Instalar el firmware en sus consolas utilizando una unidad USB . Esto sugiere que, efectivamente, el nuevo firmware genera conflictos con algunas unidades de almacenamiento.

. Esto sugiere que, efectivamente, el nuevo firmware genera conflictos con algunas unidades de almacenamiento. Arrancar en modo seguro también ayuda a resolver el problema.

En caso de que no quieras correr riesgos tu mejor opción es posponer la instalación de esta actualización de firmware.