Aunque la conversación sobre servicios de mensajería instantánea la suelen protagonizar, Whatsapp y Telegram, lo cierto es que Facebook Messenger es, tanto a nivel global como en España, el segundo servicio más empleado de esta categoría. Algo todavía más llamativo si tenemos en cuenta que Whatsapp, que ocupa la primera posición, es también propiedad de la empresa de Zuckerberg. Una prueba de que aunque los últimos años, y especialmente entre los más jóvenes, se ha popularizado el meme «¿Aún existe Facebook?» (algo de lo que ya hablamos aquí), la empresa de la red social sigue teniendo mucha tracción en determinadas áreas.

Así, como reacción a la actual situación de confinamiento, respondieron con Facebook Messenger Desktop (el cliente de este servicio para Windows y Mac) como herramienta para facilitar el teletrabajo. A nadie se le escapa que la videoconferencia, ese servicio que todo el mundo conocía pero que no tantos habían empleado, ha cobrado una relevancia inimaginable hace solo unos meses. Prueba de ello es la calamitosa situación de Zoom con su, al tiempo, increíble crecimiento en volumen de usuarios, y la avalancha de problemas de seguridad que se han conocido recientemente.

Ayer mismo supimos que Telegram va a dar un primer paso en ese sentido, integrando las llamadas en su servicio, y hoy hemos amanecido con la noticia de que, próximamente, Facebook Messenger incorporará las Messenger Roms, unas salas de videoconferencia grupal al estilo de las ya ofrecidas por Zoom y servicios similares. Las previsiones apuntan a que esta nueva función estará disponible en la versión beta de Messenger en Windows y Mac en los próximos días.

Éstas son algunas de sus características clave:

Las salas se podrán crear desde Faceeboook y Facebook Messenger

Será posible invitar a cualquier persona a unirse a la videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook.

Facebook también agregará formas de crear salas desde Instagram Direct y WhatsApp

Se podrán iniciar y compartir salas en Facebook a través de noticias, grupos y eventos.

Al recibir una invitación, será posible aceptarla desde smartphone y PC.

No será necesario descargar apps ni complementos para emplear el servicio.

La aplicación Facebook Messenger incluirá efectos visuales como máscaras, fondos y efectos de iluminación.

Las habitaciones tendrán (aunque no desde el primer día) capacidad para 50 personas sin límite de tiempo.

Pensando en los problemas de seguridad y privacidad (y seguramente con un ojo puesto en Zoom), los responsables de esta nueva función de Facebook Messenger han incorporado en el mismo, desde el primer momento, un conjunto de herramientas para que los anfitriones de los encuentros tengan control sobre los participantes en los mismos. Por ejemplo, es posible bloquear el acceso a una sala una vez iniciada una videollamada. Esto evitará los accesos no esperados y que pudieran pasar desapercibidos si ocurren en un momento en el que el grupo presta atención a otras cosas.

También será posible expulsar a participantes no deseados. Además, al realizar esta acción, el acceso a la sala se bloqueará automáticamente, impidiendo nuevos accesos por parte de personas que no deberían estar ahí. Eso sí, el bloqueo no es definitivo, si el administrador lo desea podrá volver a abrir la sala para que se puedan unir nuevas personas a la videoconferencia. Además, si cualquier usuario ha bloqueado a otro usuario, ambos no podrán acceder nunca a una misma sala.

