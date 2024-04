No, no eres tú, WhatsApp se ha caído... y también el resto de Meta

Dependemos, de una manera tan clara y directa, de servicios como WhatsApp, que cuando éstos fallan somos muchos los que acusamos el golpe. Además, aunque en verdad esto ocurre más con unos servicios que con otros, tendemos a preguntarnos si el problema no será nuestro, es decir, de si lo que falla es nuestra conexión a Internet, nuestro dispositivo, la versión de la app instalada en el mismo… en fin, que tire la primera piedra quien nunca haya reiniciado su móvil, solo para comprobar que la razón del fallo era una caída del servicio en cuestión.

Pues bien, eso es ante lo que nos encontramos en este momento, y es que a la publicación de esta noticia, el servicio de WhatsApp está caído, pero además parece que no se ha «ido» en solitario, puesto se están reportando fallos en otros servicios de Meta. Eso sí, pese a que hay bastantes informes en ese sentido, he probado a emplear dichos servicios y, en mi caso, sí que he podido acceder a ellos con normalidad, aunque los tiempos de carga han sido un pelín más elevados de lo habitual.

Así, si revisamos DownDetector, vemos que se informa sobre la caída de WhatsApp (incluido también WhatsApp for Business), Facebook, Instagram y Facebook Messenger. Y, como decía anteriormente, al menos en mi caso el acceso tanto a Facebook como a Instagram se mantiene activo, y lo mismo puedo afirmar sobre Facebook Messenger, que también me ha permitido enviar y recibir mensajes con normalidad. Por lo tanto, podemos afirmar que el problema se circunscribe, exclusivamente, a WhatsApp.

Cabe esperar que el servicio se restablezca rápidamente, salvo que se haya producido alguna incidencia realmente seria, como la muy recordada de marzo de 2019, la que tuvo lugar apenas un mes después o, más recientemente, la de octubre de 2021. Y es que, claro, algo que no debemos olvidar es la enorme complejidad de la plataforma tecnológica sobre la que se asienta el servicio, y lo frágil que puede llegar a resultar en determinadas circunstancias.

En estos casos, sin duda, lo mejor es contar con alguna alternativa que nos permita mantenernos comunicados con nuestros contactos, al menos con los más directos. La semana pasada, cuando la orden dada por la Audiencia Nacional amenazaba con dejarnos sin Telegram, publicamos una lista de las principales alternativas. Ahora, claro, puedes revisar esa lista, sumar Telegram a las opciones y, si no lo has hecho ya, elegir uno de esos servicios como plan B.