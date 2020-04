DJI Mavic Air 2 nos permitirá capturar desde el cielo a 4K

Con varios adelantos y expectación desde la semana pasada, finalmente ayer DJI presentó su nuevo dron con cámara incorporada, el Mavic Air 2, que superando ampliamente al resto de la competencia y modelos propios, nos permitirá realizar fotografías de 48 megapíxles y vídeos en calidades hasta los 4K a 60 fotogramas por segundo, obvia decirlo, desde el largo y ancho cielo.

Como su nombre indica, se trata de una secuela directa del Mavic Air lanzado en 2018. Aunque no se trata de una simple puesta a punto, optando DJI por un rediseño completo y un enfoque particular centrado en la experiencia del usuario. De hecho, la compañía ha tildado al Mavic Air 2 como su dron no profesional más inteligente, más seguro y más fácil de volar. Y es que este nuevo dron cuenta con una gran cantidad de sensores para evitar obstáculos, un nuevo controlador simplificado con una abrazadera para smartphones, y una ampliada batería que nos ofrecerá un promedio de 34 minutos de tiempo de vuelo.



Pero sin duda una de las mejoras más atractivas reside en su nueva cámara. Equipando ahora un sensor Quad Bayer (1/2.0″, FOV 84″ y f/2.8), podremos realizar fotografías de 12 megapíxeles, que gracias a la nueva inclusión de un modo de mejora digital, nos permitirá crear capturas de hasta 48 megapíxeles (presumiblemente mediante la suma de cuatro capturas independientes).

En cuanto al vídeo, tal y como os avanzábamos el Mavic Air 2 será capaz de realizar grabaciones hasta los 4K a 60 fps (120 mbps), superando al anterior buque insignia de la compañía, limitado hasta ahora a los 4K y 30 fps. Pero eso no es todo. Y es que al igual que el Mavic Air original, contaremos con un modo HDR, que además de permitirnos realizar unas capturas más realistas, también sumará la posibilidad de grabar vídeos de alto rango dinámico con el nuevo modo Hyperlapse 8K.

El DJI Mavic Air 2 alza el vuelo con un precio de 799 dólares para su paquete estándar, aunque debido a la actual situación global, el dron sólo está disponible actualmente para el territorio chino. No obstante, los compradores del resto de países pueden acceder ya a las reservas desde su web oficial, esperándose una disponibilidad y envíos para mediados de mayo.