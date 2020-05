La cuenta oficial de Cyberpunk 2077 en Twitter ha confirmado un evento especial dedicado a dicho juego que tendrá lugar el próximo 11 de junio, y que se ha titulado «Night City Wire». CD Projekt Red ha prometido que mostrarán nuevos contenidos, aunque no ha entrado a definir nada en concreto, así que no tenemos claro qué podemos esperar exactamente.

Cyberpunk 2077 fue desarrollado como un juego para la presente generación, pero como recordarán nuestros lectores habituales el estudio polaco que está sacando adelante el proyecto confirmó en su momento que no habían perdido de vista a la nueva generación de consolas. Esto quiere decir que aunque Cyberpunk 2077 será un juego preparado para trabajar de forma «óptima» con las carencias de PS4 y Xbox One también estará listo para aprovechar la mayor potencia y las nuevas tecnologías de PS5 y Xbox Series X.

El anuncio de eventos propios por parte de CD Projekt RED es la necesaria respuesta del estudio a la cancelación del E3 2020 debido a la pandemia del COVID-19, y también a la cercanía de su lanzamiento, ya que dicho juego llegará al mercado el 17 de septiembre, siempre y cuando no se produzca un nuevo retaso.

Cyberpunk 2077: dudas a nivel técnico

Con el paso de los años el desarrollo de Cyberpunk 2077 ha pasado por diferentes etapas, y esto se ha dejado notar en cada uno de los diferentes tráilers que ha mostrado CD Projekt RED. Nunca llueve a gusto de todos, eso está claro, pero algunas comparativas, como la que acompañamos en el vídeo adjunto, ponen de relieve un «downgrade» claro que podría agravarse cuando se produzca el lanzamiento final.

La propia CD Projekt RED confirmó que el último retraso que sufrió Cyberpunk 2077 estuvo motivado por la necesidad de optimizar y de pulir un poco más para que el juego funcione de manera adecuada en las consolas de la generación actual, PS4 y Xbox One, dos sistemas que cuentan con un hardware claramente obsoleto, y que llevan años lastrando el desarrollo de juegos para PC.

Esa «optimización» obliga a hacer recortes para ajustar la base del juego a la potencia de ambas consolas, algo que afecta a la versión final del mismo para PC. La razón es simple, evitar que esta última deje «en evidencia» a la versión para consolas. No es la primera vez que ocurre esto, ya lo vimos con juegos como The Witcher III o The Division, entre muchos otros, y por desgracia no será la última.

Habrá que ver, eso sí, hasta dónde llega CD Projekt RED con esa reducción de calidad gráfica y qué acabado consiguen al final con Cyberpunk 2077, un juego que, recordamos, será compatible con trazado de rayos y tendrá unos requisitos elevados.