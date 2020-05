El lanzamiento de Red Dead Redemption 2 para PC fue uno de los mayores batacazos de la historia reciente de los videojuegos. Esta versión generó mucha expectación y se convirtió en uno de los títulos más esperados del pasado año, pero al final llegó cargada de problemas y con un rendimiento lamentable.

Ya tuvimos la oportunidad de ver en su momento una comparativa de rendimiento con 23 tarjetas gráficas que dejó claro que ni siquiera la RTX 2080 Ti podía mover Red Dead Redemption 2 en 4K y calidad máxima con 60 FPS estables, y que la serie GTX 10 de NVIDIA ofrecía un rendimiento muy pobre, por debajo de sus posibilidades reales, tanto que una GTX 1080 Ti rendía menos que una RTX 2060 Super.

Es complicado señalar a un único culpable ya que, en general, vemos errores tanto por parte de Rockstar, que no optimizó de forma apropiada la versión de Red Dead Redemption 2 para PC, como por parte de NVIDIA, ya que el pobre rendimiento de las GTX serie 10 está claramente motivado por una cuestión de nulo soporte a nivel de drivers.

Mal rendimiento, y también errores y fallos que derivaron en problemas de arranque que hicieron que, en algunos casos, el juego ni siquiera funcionase. La metedura de pata fue tan grande que a muchos usuarios, entre los que me incluyo, se les quitó la gana de comprar el juego en el momento de su lanzamiento. No descarto darle una oportunidad, pero cuando esté debidamente parcheado y no cueste más de 20 euros.

Y hablando de parches, Rockstar ha lazando una nueva actualización para Red Dead Redemption 2 que corrige un total de 18 errores de diferente gravedad, incluidos algunos problemas con el renderizado, y que mejora la calidad de las texturas cuando se configuran en niveles medios y altos, sin que ello suponga coste alguno en términos de rendimiento. También se ha ajustado el suavizado de bordes TAA para conseguir un efecto más nítido y menos borroso.

Red Dead Redemption 2 y los desarrollos centrados en consola

Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de esta problemática, pero no hay duda de que Red Dead Redemption 2 es uno de los máximos exponentes del daño que pueden hacer los desarrollos centrados en consola que no son debidamente adaptados al PC.

Con Red Dead Redemption 2 en Rockstar no tenían excusa, y menos aún viendo lo bien que lo hicieron con GTA V, un juego multiplataforma que tuvo que lidiar con las carencias y las arquitecturas de PS3 y Xbox 360. Adaptar Red Dead Redemption 2 a compatibles era una tarea relativamente sencilla, ya que fue desarrollado para consolas x86, de hecho la versión para Xbox One utiliza DirectX.

Sin embargo, el resultado fue desastroso. La gran cantidad de errores que trajo el juego en su lanzamiento y el pobre rendimiento que mostraba incluso en equipos de gama alta no se podía justificar de ninguna manera.

Está claro que su calidad gráfica es realmente buena, pero esto no sirve como excusa, ya que también luce de maravilla en Xbox One X, una consola que equivale a un PC de gama media-baja, ya que cuenta con una CPU de ocho núcleos de bajo consumo y bajo rendimiento a 2,3 GHz y una GPU que rinde, más o menos, al nivel de una RX 480, y que a pesar de todo mueve este juego en resolución 4K.