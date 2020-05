Pese a los intentos fallidos de Nintendo con las consolas Wii y WiiU, y un primer distanciamiento con el que hasta entonces había sido su público general, finalmente la Nintendo Switch llegó como una opción perfecta para aunar ambos mundos, logrando establecerse como un innegable éxito. Y es que si bien Japón ha sido uno de los lugares donde más unidades se han distribuido, eso no quita para que la Switch haya logrado acumular la impresionante cifra de cerca de 56 millones de consolas vendidas en todo el mundo.

Para hacernos una idea, pese a que todavía no ha logrado alcanzar el título de la consola más vendida de la compañía, a modo comparativo estaríamos hablando de una cantidad de consolas superior a la suma de las populares Nintendo 64 y GameCube, que acumularon un total de 32,93 y 21,74 millones de unidades vendidas respectivamente. Una cifra que se ve todavía más acentuada si tenemos en cuenta que ya ha superado las ventas de la clásica SNES, situándola tan sólo 6 millones de unidades por debajo de la NES.

Y es que con un ritmo de ventas de más de tres millones durante los tres primeros meses de este 2020, la Nintendo Switch no sólo no frena, sino que continúa experimentando un crecimiento de ventas de hasta el 33% con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, es cierto que nos encontramos ante una situación y comienzo de año excepcionales, siendo de hecho esta consola uno de los grandes beneficiados del confinamiento.

Aun así, es cierto que ambas PS4 y Xbox One han sufrido un importante parón de ventas debido a la ya más cercana llegada de sus próximas generaciones, siendo la portátil de Nintendo una de las salidas adoptadas por muchos durante la espera.

No obstante, no todo su éxito viene de fuera, sino que de hecho viene principalmente impulsado por sus títulos exclusivos. Entre otros, la compañía lanzó recientemente Animal Crossing: New Horizons, que desde su salida el pasado 20 de marzo, y aportando solo 10 días de resultados a los datos de este exitoso trimestre de Nintendo, habría superado ya los 11,77 millones de copias ventas, convirtiéndose ya en el séptimo juego de Nintendo Switch más vendido de todos los tiempos y superando a otras grandes entregas como Luigi’s Mansion 3 , New Super Mario Bros.U Deluxe , Super Mario Party y Splatoon 2.

Aunque también hemos podido ver la llegada y fuerte promoción de otros títulos como Ring Fit Adventure o Brain Training, complementos perfectos para mantener nuestra mente y cuerpo activos durante este confinamiento, y una buena cantidad de próximos lanzamientos para mayo.

Tal y como ha expresado la propia Nintendo en diversas ocasiones, por el momento no se está planteando ninguna nueva consola dentro de la compañía, estableciéndose el único rumor de una posible «Nintendo Switch Pro», una versión superior en consonancia con la Nintendo Switch Lite presentada durante el año pasado. Y es que con unas cifras así, está claro que la Nintendo Switch todavía tiene mucho trayecto que ofrecernos.