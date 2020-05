Microsoft nos permitió ver hace un par de días los primeros juegos mejorados para Xbox Series X, y la verdad es que nos dejó sensaciones enfrentadas. No fue el evento que todos esperábamos, eso está claro, pero al mismo tiempo entiendo que la compañía de Redmond haya querido bajar un poco el ritmo y que haya preferido esperar antes de mostrar todas sus cartas.

No podemos culparle, hasta ahora la compañía que dirige Satya Nadella ha sido muy transparente en todo lo relacionado con Xbox Series X, de hecho van por delante de Sony en este sentido, ya que ha mostrado todas sus claves a nivel técnico, su configuración de componentes y la distribución de los mismos en el chasis y el diseño final de la consola. Sony, por contra, se ha limitado a describir las especificaciones de PS5.

Los juegos presentados en el evento online de Xbox Series X fueron, en su totalidad, intergeneracionales, lo que significa que están desarrollados teniendo al a generación actual como punto de partida, y que por tanto deben asumir todas sus limitaciones. Sí, es lo mismo que venimos sufriendo los usuarios de PC como consecuencia de los desarrollos centrados en PS4 y Xbox One, qué curioso.

Xbox Series X no ha demostrado su verdadera potencia

Eso es evidente. Las mejoras que veremos en los juegos intergeneracionales se dejarán notar, principalmente, en la resolución, la fluidez y la calidad de las texturas y de ciertos efectos gráficos, pero no en la complejidad ni en los aspectos centrales de esos juegos.

Solo los juegos exclusivos para la nueva generación podrán aprovechar de verdad todo el potencial de Xbox Series X, ya que romperán esas barreras que impone desarrollar para consolas con 5,5 GB de RAM, una tarjeta gráfica de 2012 y un procesador con un IPC al nivel de los Intel Atom. Esto quiere decir que para ver juegos realmente innovadores a nivel técnico y jugable tendremos que esperar a que termine, de forma parcial o total, la etapa de coexistencia de ambas generaciones.

Creo que, desde un punto de vista serio y razonable, no podemos sentirnos defraudados por lo que vimos. Como he dicho son juegos intergeneracionales que tienen que funcionar también en Xbox One y en PS4, y eso obliga a hacer sacrificios. Bright Memory Infinite fue, a mi juicio, uno de los anuncios más interesantes, ya que, como sabrán muchos de nuestros lectores, soportará trazado de rayos aplicado a los reflejos. Este título podría ser uno de los primeros en aprovechar de verdad el hardware de la nueva consola de Microsoft, a pesar de que se trata de un título intergeneracional.

Puede que durante esta primera etapa de transición generacional el trazado de rayos se utilice como uno de los principales «argumentos» para vender consolas, más allá de la resolución y de la fluidez. Ya tenéis clara mi opinión, fue un evento un poco decepcionante pero perfectamente comprensible, ahora os toca a vosotros. Los comentarios son vuestros.