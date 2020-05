La web oficial de Microsoft dice que Assassin’s Creed Valhalla para Xbox Series X ofrecerá tasas de «hasta 120 FPS por segundo», algo verdaderamente prometedor si tenemos en cuenta que se trata de un juego que funcionará en 4K nativo y que tendrá una calidad de imagen superior comparada con la versión para la presente generación.

El caso es que Ubisoft no ha querido que se disparen las expectativas y ha dado una dosis de realidad bastante grande a todos los que creían que los 120 FPS iban a ser una realidad en las consolas de nueva generación. Según la compañía francesa Assassin’s Creed Valhalla para Xbox Series X funcionará, al menos, a 30 FPS.

Justo debajo os dejo una traducción literal de lo que ha dicho Ubisoft para que tengamos una visión completa y contextualizada:

«Actualmente, podemos garantizar que Assassin’s Creed Valhalla ejecutará al menos 30 FPS. Assassin’s Creed Valhalla se beneficiará de tiempos de carga más rápidos, permitiendo a los jugadores sumergirse en la historia y el mundo sin fricción. Finalmente, Assassin’s Creed Valhalla se beneficiará de los gráficos mejorados que hace posible la Xbox Series X, y estamos ansiosos por ver el hermoso mundo que estamos creando con una impresionante resolución 4K«.

Assassin’s Creed Valhalla: las mejoras gráficas consumen recursos

Está claro que no es lo mismo mover un juego en resolución 4K reescalada y con calidades medias que hacerlo en 4K nativo y con calidades muy altas o máximas. Ese ajuste puede tener un impacto enorme en el rendimiento, una realidad que ya hemos visto en PC y que se trasladará a las consolas de nueva generación.

Ubisoft es muy clara en ese comentario, Assassin’s Creed Valhalla tendrá un acabado gráfico superior, se moverá con una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles (nada de reescalar desde 1440p o 1800p) y ofrecerá unos tiempos de carga reducidos gracias al SSD de Xbox Series X, pero solo se atreven a garantizar 30 FPS.

No deberíamos sorprendernos, creo que la longevidad de las consolas de la generación actual y los «trucos» para «optimizar» juegos nos han generado una falsa sensación de calidad y de rendimiento que acabará afectando a la transición a las consolas de nueva generación. Ya sabéis a lo que me refiero: resolución dinámica, reesclado, ajustes gráficos por debajo del nivel mínimo en PC y otras cosas que han permitido la llegada de juegos como Red Dead Redemption 2 o DOOM Eternal a sistemas tan flojos como Xbox One y PS4.

Las consolas de nueva generación podrán mover juegos en 4K de forma nativa, sin esos trucos, pero está claro que elevar la calidad gráfica afectará de forma notable al rendimiento, y que al final por mucho que queramos no podemos hacer «magia». La realidad es la que es, y el hardware es el que acaba definiendo las posibilidades del sistema.

Será interesante ver cómo aprovechan los juegos de nueva generación la potencia de las consolas de nueva generación, y debo decir que estoy deseando conocer a fondo los entresijos del procesador Zen 2 (cachés, distribución de unidades CCX y demás) y de la GPU de Xbox Series X y PS5, sobre todo para comprobar si aquella información que apuntaba al uso de un chip Zen 2 recortado con mucha menos caché era cierta.